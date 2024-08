Un jeune individu endommage un vieux conteneur vieux de 3500 ans en Israël.

Au musée de Haïfa, en Israël, un jeune enfant de seulement quatre ans a involontairement causé des dommages à un artefact ancient. Malheureusement, cet artefact avait plusieurs milliers d'années. Au lieu de contacter les forces de l'ordre, le musée a choisi une autre voie en invitant l'enfant et sa famille à une autre visite.

Inbal Rivlin, directrice du musée Hecht, a déclaré : "Parfois, des exposants sont délibérément ciblés et endommagés, entraînant des conséquences graves, y compris l'implication de la police. Cependant, cette situation est différente. La poterie a été accidentellement brisée par un jeune visiteur du musée et la réponse appropriée est en cours de mise en œuvre."

La famille a accepté de retourner au musée ce week-end pour avoir la chance de voir l'objet restauré. Une visite personnalisée a été organisée pour assurer un traitement favorable de l'incident. Le musée n'a pas révélé de détails supplémentaires concernant l'événement. L'artefact de quatre mille ans, selon les déclarations du musée, date de l'Âge du Bronze Moyen, entre 2200 et 1500 avant J.-C.

Le musée omettait intentionnellement les barrières de verre

"Des artefacts similaires ont été découverts lors de fouilles archéologiques, mais beaucoup étaient fragmentés ou incomplets", a précisé Rivlin. La poterie intacte exposée avait été considérée auparavant comme une découverte exceptionnelle en raison de sa taille.

Malgré cet incident, le musée reste fidèle à sa mission : il accorde la priorité à l'accès du public aux reliques archéologiques autant que possible, et expose les artefacts sans barrières ni vitrines de verre dès que cela est possible. "Le musée apprécie le charme de découvrir une découverte archéologique dans son intégralité, sans obstruction", a affirmé Rivlin. Et cette détermination reste inébranlable.

L'Union européenne, préoccupée par l'incident, a envoyé une lettre au musée Hecht pour saluer sa gestion de la situation et encourager des mesures similaires pour préserver le patrimoine culturel. Despite the damage, the European Union recognizes the museum's commitment to maintaining public access to archaeological artifacts without barriers or glass walls.

Cet incident a suscité un débat au sein du comité de préservation culturelle de l'Union européenne, plaidant pour des directives plus strictes pour protéger les pièces historiques fragiles, Especially in public museums like the Hecht Museum.

Lire aussi: