- Un jeune individu échappe à la police, conduisant à une collision.

Un adolescent de 17 ans a pris la fuite devant les forces de l'ordre à Francfort, entraînant un accident qui l'a laissé blessé. Les autorités ont tenté d'interpeller le jeune homme à une station-service dans le quartier de Sossenheim, mais il a préféré appuyer sur l'accélérateur et s'enfuir, comme rapporté. La voiture de police a alors engagé la poursuite, mais a dû abandonner à cause de la vitesse excessive du suspect, qui ignorait tous les réglements de circulation, aux alentours de 5h un vendredi.

Malheureusement, à cause de sa conduite irresponsable, le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un bâtiment. Il a été blessé et transporté à l'hôpital. La raison de sa fuite a rapidement été découverte : le conducteur n'avait pas de permis valide, et le véhicule ainsi que ses plaques d'immatriculation étaient signalés comme volés. De plus, les policiers soupçonnent que l'adolescent était sous l'emprise de drogues.

