- Un jeune homme meurt en baignant à Fribourg.

En Freiburg, un jeune homme a péri dans le Flückigersee. Le jeune homme de 24 ans a été rapidement secouru, mais les tentatives de réanimation n'ont pas pu le sauver, a déclaré un porte-parole de la police en soirée. Des compagnons du jeune homme avaient appelé le numéro d'urgence dans l'après-midi.

La cause du décès du jeune homme de 24 ans ou s'il y avait une urgence médicale était initialement inconnue, selon le porte-parole. Ces derniers jours, plusieurs incidents de baignade en Bade-Wurtemberg ont tenu les services de secours occupés. Par exemple, dimanche soir, une femme et un adolescent ont été emportés par le Rhin à Hohentengen, et ils sont portés disparus depuis.

