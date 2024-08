- Un jeune homme est blessé dans un accident impliquant deux voitures.

En Unkel, faisant partie du district de Neuwied, un jeune garçon de 4 ans a été blessé dans un accident impliquant deux voitures. Selon le rapport de police, une femme de 22 ans qui tournait sur la B42 depuis une rue latérale a heurté un véhicule familial transportant trois enfants. Le garçon de 4 ans a subi des blessures dans l'accident et a été transporté dans un hôpital pédiatrique. Ses frères et sœurs, une fille de 9 mois et un garçon de 2 ans, ont également été emmenés à l'hôpital pour évaluation. La conductrice de 22 ans a également été blessée. Les deux véhicules ont été gravement endommagés. La route a été momentanément fermée.

Cet accident a entraîné des dommages importants aux deux véhicules et des blessures pour plusieurs personnes, notamment le garçon de 4 ans et la conductrice de 22 ans. De tels incidents soulignent l'importance de la conduite prudente et des mesures de sécurité routière.

