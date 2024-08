- Un jeune homme démolit un vaisseau vieux de 3500 ans, le musée reste calme.

Au cours d'une visite au musée de Haïfa en Israël, un jeune enfant, âgé de seulement 4 ans, a fait ce que font souvent les enfants - causer un accident. Malheureusement, cette fois-ci, cela a impliqué l'endommagement d'une exposition ancienne qui était là depuis des siècles. Au lieu d'appeler la police, le musée a décidé d'inviter l'enfant à revenir pour une autre visite.

Inbal Rivlin, directrice du musée, a expliqué à l'agence de presse DPA : "En général, lorsque des expositions sont endommagées intentionnellement, nous y faisons face sévèrement, souvent en impliquant la police. Mais ce n'était pas ce genre d'incident. Un petit accident est arrivé avec un pièce fragile en raison de la curiosité d'un jeune visiteur."

Le musée a invité l'enfant et sa famille à revenir ce week-end pour une visite, où ils pourront voir l'artefact restauré. Selon Rivlin, cette visite les aidera à traiter la situation de manière positive. Le musée n'a pas donné plus de détails sur l'incident.

L'artefact, selon le communiqué du musée, date de l'Âge du bronze moyen, entre 2200 et 1500 avant J.-C., ce qui en fait plus de 3500 ans. Rivlin a ajouté : "Bien que nous ayons trouvé des artefacts similaires lors de fouilles, la plupart étaient soit cassés, soit incomplets. Celui-ci était intact et était une véritable découverte en raison de sa taille."

Le musée a une politique consistant à rendre les artefacts archéologiques accessibles au public, et ils les exposent souvent sans aucune barrière ni vitre de protection. "Nous pensons qu'il y a un charme spécial à expérimenter une découverte ancienne sans obstacle", a déclaré Rivlin, confirmant que cette politique resterait en place.

Malgré la politique du musée consistant à exposer les artefacts sans barrière, cela a conduit à une situation unique où un jeune visiteur a accidentellement endommagé un artefact rare. Malgré son âge de plus de 3500 ans et sa grande valeur, le musée a choisi de ne pas impliquer la police et a opté pour une approche plus éducative en invitant l'enfant à revenir pour une visite.

