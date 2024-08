Un jeune homme de 23 ans succombe à une morsure venimeuse d'une araignée violon.

À l'origine, il pensait que c'était une piqûre de moustique, mais l'enflure a grossi et est devenue de plus en plus douloureuse : un jeune homme en Italie a été mordu par une araignée à violon et est décédé quelques semaines plus tard.

Une fois de plus, en l'espace de quelques semaines, un autre décès a été rapporté en Italie suite à la piqûre d'une araignée à violon. Selon ANSA, un homme de 23 ans est décédé dans un hôpital du sud de l'Italie à cause d'un choc septique et d'une défaillance d'organes. Il avait été mordu à la jambe environ un mois auparavant. En juillet, un policier de 52 ans a également perdu la vie en Sicile après avoir été mordu par la même espèce d'araignée.

Selon les rapports locaux, le jeune homme de 23 ans a été mordu pendant qu'il faisait du jardinage pour une entreprise. Au début, il a cru que c'était une piqûre de moustique, mais il a rapidement ressenti une douleur insoutenable et a développé un abcès sur sa jambe qui a entraîné la nécrose des tissus adjacents. Il a ensuite cherché de l'aide médicale. Peu de temps après son transfert dans un plus grand hôpital, la vie du jeune homme s'est éteinte.

L'araignée à violon (Loxosceles rufescens) est originaire de la région méditerranéenne, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, selon le Catalogue mondial des araignées. Elle présente une couleur uniformément jaunâtre-brunâtre, avec une taille comprise entre 7,5 et 9 millimètres. Son nom d'araignée à violon vient d'une marque sur son corps qui ressemble à la forme d'un violon. Une particularité intéressante est qu'elle possède six yeux au lieu des huit habituels. L'araignée à violon est généralement considérée comme non agressive, mais son venin est extrêmement puissant. Elle préfère les sols secs, les terriers et peut souvent être trouvée près des maisons, en particulier dans les jardins.

En 2015 et 2017, deux individus ont perdu la vie après avoir été mordus par cette araignée. Cependant, une enquête ultérieure a révélé que les deux cas étaient compliqués par des problèmes de santé préexistants.

La mort tragique du jeune homme de 23 ans a été causée par la piqûre d'une araignée à violon venimeuse.

