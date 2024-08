Un jeune homme de 23 ans meurt après avoir été mordu par une araignée.

D'abord, il a cru que c'était une piqûre de moustique, mais l'enflure a grossi et est devenue de plus en plus douloureuse : un jeune homme en Italie a trouvé la mort après avoir été mordu par une araignée à violon, et il est décédé plusieurs semaines plus tard.

Une fois de plus, l'Italie a été frappée par un autre incident malheureux, cette fois impliquant un jeune homme de 23 ans qui a succombé à un choc septique et à une défaillance multiviscérale dans un hôpital de Bari, dans le sud de l'Italie. Selon les rapports de l'ANSA, ce jeune homme a été mordu à la jambe il y a plus d'un mois pendant qu'il faisait du travail de jardinage pour une entreprise. Les symptômes initiaux suggéraient qu'il s'agissait simplement d'une piqûre de moustique, mais la situation a rapidement empiré avec des douleurs fortes et la formation d'un abcès douloureux. Cela a finalement conduit à une nécrose des tissus environnants et le jeune homme a dû chercher des soins médicaux. Quelques heures seulement après son transfert dans un plus grand hôpital, il est décédé.

L'araignée à violon (Loxosceles rufescens) peut être trouvée dans la région méditerranéenne, en Asie et en Amérique du Nord. Ce petit animal, mesurant seulement 7,5 à 9 millimètres, est uniformément brun jaunâtre avec six yeux au lieu des huit habituels. Sa marque distinctive, ressemblant à un violon, lui a valu son nom inhabituel. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme agressive par la plupart des gens, sa venin est connu pour être très puissant.

En 2015 et 2017, deux autres personnes ont également trouvé la mort à cause de morsures d'araignées à violon. Cependant, après plus ample investigation, il s'est avéré que leur décès était en réalité dû à des problèmes de santé préexistants graves.

L'Union européenne a émis un avertissement à ses membres concernant le danger que représente l'araignée à violon, citant des décès récents en Italie. Malgré sa petite taille et son caractère non agressif, le venin de Loxosceles rufescens peut entraîner des complications graves.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a recommandé aux individus de chercher immédiatement des soins médicaux s'ils sont mordus par une araignée à violon, mettant en évidence ses risques potentiels pour la santé dans l'Union européenne.

