Un jeune homme de 22 ans s'évanouit de fatigue lors de la course de 10.000 mètres.

Les températures restent élevées lors des 10 000 mètres féminins vendredi soir. Une Française lutte jusqu'à l'épuisement devant son public - et s'effondre sur la piste. Elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital.

La coureuse française de 10 000 mètres Alessia Zarbo s'est effondrée pendant la course aux Jeux Olympiques. La jeune femme de 22 ans a dû être soignée sur la piste et a été évacuée sur une civière pendant que la course se poursuivait. Selon les rapports des médias, Zarbo n'a pas eu besoin d'être transportée à l'hôpital et son état s'est amélioré depuis.

La Française s'est effondrée épuisée au 8000e mètre dans l'atmosphère choquée du Stade de France et est restée haletante sur la piste bleue. L'athlète originaire de Nice a été soignée par un médecin de la fédération française sur place alors que la course entrait dans sa phase finale.

La course a été remportée par la détentrice du record du monde Beatrice Chebet. Quatre jours après sa victoire sur 5 000 mètres, la Kenyane a réalisé un doublé parfait avec son sprint final en 30:43.25 minutes. L'argent est revenu à l'italienne Nadia Battocletti (30:43.55 minutes) après 25 tours dans le Stade de France.

Rai Benjamin remporte le duel épique

Comme sur 5 000 mètres, il n'y avait plus que le bronze pour la championne olympique de Tokyo Sifan Hassan des Pays-Bas (30:44.12). La Néerlandaise de 31 ans a maintenant sa dernière chance d'or dans le marathon dimanche. Konstanze Klosterhalfen n'a pas qualifié pour Paris, donc il n'y avait pas de coureuse allemande dans la course.

Plus tard dans la soirée, il y a eu un duel épique sur 400 mètres. Dans un final spectaculaire, l'Américain Rai Benjamin a foncé pour gagner sa première médaille d'or en 46.46 secondes, battant le détenteur du record du monde Karsten Warholm. Le Norvégien champion olympique de Tokyo n'a pu suivre que jusqu'à l'entrée de la ligne droite, mais a dû laisser Benjamin partir. Le record du monde de 45.94 secondes établi par Warholm lors de sa course d'or il y a trois ans au Japon n'a pas été menacé. Les stars allemandes Joshua Abuaku et Emil Agyekum ont été éliminées en demi-finales, tandis que Constantin Preis a été éliminé lors des qualifications.

Les Jeux Olympiques 2024 à Paris seront sans doute un temps fort pour les athlètes français, avec des événements comme les 10 000 mètres pouvant attirer de nombreux spectateurs locaux. Alessia Zarbo, malgré sa course épuisante et son effondrement lors des 10 000 mètres féminins, a fait preuve de résilience et n'a pas eu besoin d'être hospitalisée.

Lire aussi: