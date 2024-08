- Un jeune homme de 19 ans est victime d'un accident mortel après avoir été heurté par un véhicule alors qu'il marchait.

Un individu de 19 ans a trouvé la mort après avoir été percuté par un véhicule à Lichtenau. Selon les registres de police, ce jeune homme se promenait avec un ami de 24 ans, à quelques mètres de distance, lorsqu'un véhicule approchant l'a heurté tôt samedi matin. Le jeune homme de 19 ans a subi des blessures graves et est décédé à l'hôpital.

Le conducteur du véhicule non identifié a rapidement dévié sur un champ voisin et a pris la fuite sans porter assistance à la personne grièvement blessée. La police a lancé une recherche approfondie du conducteur en fuite pendant la nuit, allant même jusqu'à déployer un hélicoptère de police. Autour de 7h00, un individu de 25 ans a contacté les autorités. Les investigations sont actuellement en cours pour déterminer s'il est le conducteur en fuite. Son véhicule a été saisi et un échantillon de sang a été prélevé.

L'accident a entraîné des blessures graves pour le jeune homme de 19 ans, aboutissant finalement à son décès à l'hôpital. Le conducteur en fuite a quitté les lieux sans apporter d'aide, laissant derrière lui un mystère non résolu.

