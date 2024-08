- Un jeune homme de 18 ans condamné à 11 ans de prison pour meurtre.

Après avoir tué son ex-petite amie du même âge à leur école commune près de Heidelberg, le tribunal régional de Heidelberg a condamné le jeune homme à 11 ans de prison. La chambre a reconnu le jeune homme coupable de meurtre et de coups et blessures, comme l'a annoncé un porte-parole. Les audiences se sont déroulées à huis clos.

Le jeune homme de 18 ans avait admis avoir tué son ex-petite amie lors de précédentes déclarations, a déclaré le porte-parole au tribunal. La grande chambre pour mineurs a jugé avéré que le jeune allemand avait poignardé à mort l'étudiante de 18 ans à leur école commune à St. Leon-Rot près de Heidelberg le 25 janvier. Il l'avait poignardée à plusieurs reprises, notamment dans le cou et la poitrine. Elle est décédée sur les lieux, dans une salle commune.

Le procès s'est terminé plus tôt que prévu

Le jeune allemand aurait pris la fuite en voiture et aurait causé un grave accident à Seesen, en Basse-Saxe. Le suspect et un autre homme ont été blessés. Depuis, le jeune homme de 18 ans est en détention. Il était également accusé de coups et blessures dangereux en raison de l'accident de voiture. Cependant, le tribunal n'a pas commenté cette accusation dans son communiqué.

Le procès s'est terminé plus tôt que prévu. Initialement, le tribunal avait fixé des dates de procès jusqu'au 15 août.

Le procès s'est déroulé à huis clos car un incident de coups et blessures datant de novembre 2023 était également inclus dans l'acte d'accusation. À cette époque, le suspect aurait frappé l'étudiante qui a été tuée par la suite et lui aurait causé des blessures importantes. À cette époque, il était âgé de 17 ans et était donc mineur.

Le crime commis par le jeune homme de 18 ans incluait non seulement le meurtre de son ex-petite amie, mais aussi les coups et blessures infligés à celle-ci lors d'un incident distinct. Malgré l'accusation supplémentaire de coups et blessures dangereux en raison d'un accident de voiture, le tribunal s'est concentré uniquement sur l'affaire de meurtre dans son jugement.

