- Un jeune homme de 18 ans arrêté à la suite d'un incident de coups de couteau à Dorsten.

Jeudi soir, un jeune homme de 19 ans a été placé en détention après avoir attaqué un autre homme de 23 ans à Dorsten à coups de couteau. La police de Recklinghausen et le parquet d'Essen ont accusé le suspect de tentative de meurtre. Selon les autorités, il aurait provoqué la victime avant de la poignarder à l'improviste. La victime a été transportée à l'hôpital avec plusieurs blessures par arme blanche, mais son état de santé n'était pas considéré comme critique.

Le suspect s'est enfui initialement, mais a été arrêté jeudi après-midi, selon les dernières informations de la police. L'enquête sur les circonstances de l'incident se poursuit.

Le jeune homme arrêté est actuellement détenu par la police pour interrogatoire concernant l'agression au couteau. Les autorités collaborent avec les forces de l'ordre locales pour assurer une enquête approfondie.

