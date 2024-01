Un jeune homme de 17 ans est le premier footballeur professionnel britannique en activité à révéler son homosexualité depuis des décennies.

L'association britannique de défense des LGBTQ Stonewall affirme que Daniels est le premier joueur professionnel à faire son coming out au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années.

"J'ai su toute ma vie que j'étais gay, et je pense maintenant que je suis prêt à faire mon coming out et à être moi-même", a déclaré Daniels dans son communiqué. Daniels a déclaré dans son communiqué.

"Pour en arriver là, j'ai bénéficié du meilleur soutien et des meilleurs conseils de ma famille, de mon club, de mon agent et de Stonewall, qui ont tous été incroyablement proactifs et ont fait passer mes intérêts et mon bien-être en premier", a poursuivi M. Daniels. "Je me suis également confié à mes coéquipiers de l'équipe de jeunes de Blackpool, qui ont eux aussi accueilli la nouvelle et soutenu ma décision de me confier et d'en parler aux gens.

"J'ai détesté mentir toute ma vie et j'ai ressenti le besoin de changer pour m'intégrer. Je veux moi-même être un modèle en faisant cela".

Daniels a signé un contrat professionnel avec le Blackpool FC en février et a participé au dernier match de la saison de l'équipe après avoir marqué 30 buts pour l'équipe de jeunes de Blackpool et avoir mené cette équipe en quart de finale de la FA Youth Cup, où il a marqué lors de la défaite 3-2 de son équipe contre l'équipe de jeunes de Chelsea.

"Le Blackpool Football Club a travaillé en étroite collaboration avec Stonewall et les organisations footballistiques concernées pour soutenir Jake et est incroyablement fier qu'il ait atteint un stade où il peut s'exprimer à la fois sur le terrain et en dehors", a déclaré le club dans un communiqué.

"Nous sommes fiers que Jake se soit senti capable de partager sa vérité avec le monde", a déclaré Stonewall. "Il faut du courage pour s'afficher publiquement comme le premier joueur ouvertement gay dans le football professionnel masculin au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années. Nous sommes honorés de le soutenir !"

Dans une interview accordée à Sky Sports News, Daniels a évoqué le parcours qui l'a conduit à la décision d'aujourd'hui.

"Pendant longtemps, j'ai pensé que je devrais cacher ma vérité parce que je voulais être, et je suis maintenant, un footballeur professionnel", a déclaré Daniels à Sky. "Je me suis demandé si je devais attendre d'être à la retraite pour faire mon coming out. Aucun autre joueur professionnel n'est sorti du placard. Mais je savais que cela m'amènerait à mentir pendant longtemps et à ne pas pouvoir être moi-même ou mener la vie que je veux".

"Depuis que j'ai fait mon coming-out auprès de ma famille, de mon club et de mes coéquipiers, cette période où je réfléchissais à tout et où j'étais stressé a disparu. Cela avait un impact sur ma santé mentale", poursuit Daniels.

"Maintenant, j'ai confiance en moi et je suis heureux d'être enfin moi-même.

Source: edition.cnn.com