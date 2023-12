Un jeune homme de 16 ans volant seul sur Frontier Airlines se retrouve à Porto Rico au lieu de l'Ohio

Le passager, âgé de 16 ans, devait se rendre de Tampa à Cleveland le 22 décembre, mais "il a embarqué par erreur sur un autre vol à destination de San Juan, Porto Rico", a déclaré Jennifer de la Cruz, directrice de la communication de Frontier, dans un communiqué transmis à CNN.

Les vols pour l'Ohio et Porto Rico sont partis de la même porte d'embarquement, le vol pour Porto Rico ayant décollé en premier, selon Mme de la Cruz.

"Frontier a présenté ses sincères excuses à la famille pour cette erreur", a déclaré Mme de la Cruz.

Cette confusion fait suite à un incident similaire impliquant un enfant de 6 ans non accompagné, qui s'est trompé de vol Spirit Airlines et s'est retrouvé à Orlando au lieu de Ft. Myers.

C'était le premier vol en solitaire de l'adolescent, Logan, qui souffre d'anxiété en vol, a déclaré Ryan Lose, le père de l'adolescent, lors d'un entretien téléphonique avec CNN samedi.

Le père a déclaré que lui et sa femme actuelle, Krista, ont expliqué à l'adolescent comment se rendre à la porte d'embarquement.

Mais lorsque Logan est arrivé à la porte d'embarquement à Tampa vers 20 heures, les passagers étaient déjà en train d'embarquer, a dit M. Lose.

"Il est monté et a demandé à la dame si le vol était en train d'embarquer, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative, et elle a également vérifié son sac pour s'assurer qu'il était à sa place", a expliqué M. Lose. "Mais Logan a déclaré qu'ils n'avaient jamais scanné son billet. Logan a dit qu'ils l'ont juste regardé et ont dit, 'Oui, vous êtes sur le bon vol', puis il a embarqué".

"S'ils avaient scanné sa carte d'embarquement, ils auraient su que mon fils n'était pas dans le bon avion", a ajouté M. Lose.

CNN a contacté Frontier au sujet de l'affirmation de Lose samedi soir, mais n'a pas encore reçu de réponse.

M. Lose a déclaré qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas lorsque la mère de Logan a appelé vers 20 h 30 pour l'informer que leur fils avait embarqué, et qu'ils se sont rendu compte qu'il était monté dans l'avion trop tôt.

"C'est alors que mon fils de 9 ans a consulté le statut du vol et a réalisé qu'un vol à destination de Porto Rico venait de décoller de la même porte d'embarquement que le vol de Logan pour l'Ohio", a déclaré M. Lose.

M. Lose a déclaré à CNN qu'ils avaient essayé d'appeler Logan pour l'avertir qu'il n'était pas sur le bon avion, mais que son téléphone était tombé directement sur la messagerie vocale.

M. Lose a déclaré avoir contacté Frontier Airlines vers 20 h 40 pour les informer de ce qui se passait et du fait que son fils n'était pas sur le bon vol.

Le père a déclaré qu'aux alentours de 22 h 15, Frontier a appelé et l'a informé que Logan était bien sur le vol à destination de Porto Rico et qu'ils feraient savoir au pilote qu'il devait garder un œil sur lui.

De la Cruz a déclaré dans le communiqué de la compagnie aérienne que Logan "a été immédiatement ramené à Tampa à bord du même avion et a pris un vol pour Cleveland le jour suivant".

Selon Lose, Logan est rentré à Tampa vers 3h30 et a pris un vol pour Cleveland à 7h45.

"Toute cette épreuve a été stressante pour tout le monde", a déclaré M. Lose à CNN.

Frontier a indiqué dans son communiqué qu'elle ne disposait pas d'un "programme pour mineurs non accompagnés" lui permettant de fournir des escortes aux mineurs. Toutefois, elle autorise les enfants de plus de 15 ans à prendre l'avion seuls.

Bien qu'il n'existe aucune réglementation du ministère des transports concernant les voyages de mineurs non accompagnés, les compagnies aériennes ont des procédures spécifiques pour protéger les enfants pendant le voyage, selon le ministère américain des transports. Toutefois, la plupart des compagnies aériennes autorisent un enfant à voler seul sur des vols intérieurs à partir de 15 ans sans aucune procédure concernant les mineurs non accompagnés, a déclaré l'agence.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com