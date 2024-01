Un jeune homme de 16 ans secoue l'orbite enivrante, souvent bizarre, du championnat du monde de fléchettes.

Organisé dans le palais historique d'Alexandra Palace, au nord de Londres, ce spectacle sportif annuel unique en son genre attire des milliers de personnes désireuses de vivre l'expérience souvent grisante et toujours étrange de voir les meilleurs joueurs de fléchettes du monde s'affronter pour remporter le trophée Sid Waddell.

La compétition, qui se déroule pendant la période de Noël et le Nouvel An, se caractérise par une atmosphère unique. C'est un événement où l'alcool est mesuré en pichets plutôt qu'en pintes et où la participation du public, digne d'une pantomime, est la bienvenue, les fans se laissant aller pendant quelques heures.

Cette année, l'événement a attiré l'attention grâce aux performances historiques de la nouvelle superstar de ce sport, Luke Littler.

Ce jeune homme de 16 ans, largement inconnu avant de faire ses débuts aux championnats de cette année, a capté l'imagination du public en devenant le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales du tournoi.

L'adolescent, fraîchement sorti de l'école, est par la suite devenu l'image de marque de la compétition de cette année, qui a une fois de plus été riche en rebondissements.

Pour bien comprendre cette fête annuelle de l'excellence en matière de dardage, il convient de s'initier à l'art du déguisement.

Les spectateurs revêtent les costumes les plus extravagants que l'on puisse imaginer, une tradition qui donne lieu à des doubles prises de vue déroutantes lorsque les détenteurs de billets se rassemblent à l'entrée.

Chaque jour, on peut voir un couple de Power Rangers discuter avec un groupe de Minions, un homme déguisé de la tête aux pieds en jeu de fléchettes prendre des photos d'un troupeau d'animaux à fourrure de taille humaine, ou encore Superman s'efforcer de trouver un billet électronique sur son téléphone.

Une atmosphère incroyable

Le choix des vêtements reflète l'atmosphère de carnaval qui attire chaque année des milliers de personnes dans l'un des lieux de divertissement les plus appréciés de Londres.

Inauguré il y a 150 ans et offrant une vue panoramique imprenable sur Londres, Alexandra Palace accueille aujourd'hui toute une série d'événements culturels, notamment des concerts, des feux d'artifice et des représentations théâtrales.

L'imposant bâtiment victorien situé sur une colline du nord de Londres a accueilli des artistes tels que les Rolling Stones, Pink Floyd et Jay-Z, mais ces 16 dernières années, il est devenu synonyme de fléchettes. Si le football a le stade de Wembley et le tennis Wimbledon, les fléchettes ont "Ally Pally".

La marque vert fluo du principal sponsor du tournoi recouvre sans complexe les peintures murales géantes qui ornent depuis des années les grands couloirs du palais, tandis que des fast-foods pas si bon marché mais toujours joyeux servent des plats bien gras dans le vaste Grand Hall qui accueillait autrefois des banquets.

"C'est une ambiance incroyable et une occasion de se saouler. C'est comme un match de football, sans l'hostilité", a déclaré à CNN Sport le fan Richard Sampson, déguisé en chasseur de fantômes, en expliquant pourquoi il a choisi d'y assister avec sa compagne et leurs amis.

"Vous ne soutenez personne, vous ne faites qu'applaudir quand il se passe quelque chose de bien. Le sport est secondaire.

Les adeptes des fléchettes qui font chaque année ce pèlerinage vers leur nirvana sportif n'ont guère besoin d'être encouragés pour s'amuser, l'euphorie commençant dès les marches de l'entrée et se poursuivant jusqu'à la scène du West Hall du Palais.

L'euphorie commence sur les marches de l'entrée et se poursuit jusqu'à la scène du West Hall du Palace. Les fans entonnent un éventail éclectique de chants tout en regardant l'action palpitante sur le bord de leur siège, la tension se dessinant sur leurs visages, prêts à célébrer absolument tout et n'importe quoi.

Certains se demandent encore si les fléchettes, une activité rendue populaire dans les pubs anglais aux XIXe et XXe siècles, peuvent être considérées comme un véritable sport, étant donné que les joueurs ne sont pas toujours dans la meilleure forme athlétique qui soit et qu'ils boivent et fument pendant les matchs professionnels.

Mais ce stéréotype fatigué contraste fortement avec le théâtre inégalé que peut offrir une journée de championnat du monde de fléchettes, où les joueurs restent impitoyablement précis sous la pression la plus incroyable, ce qui donne lieu à des batailles titanesques qui ont stimulé la popularité de ce sport ces dernières années.

Le vainqueur du championnat du monde de cette année ne mettra pas seulement la main sur le trophée Sid Waddell - nommé d'après le regretté animateur qui s'est fait connaître comme "la voix des fléchettes" - mais il remportera également une part de la bourse de 2,5 millions de livres sterling (3,16 millions de dollars).

Cette somme non négligeable résulte en partie de l'intérêt de la télévision - Sky Sports a signé un accord de sept ans pour diffuser les matchs de fléchettes sur une chaîne dédiée en 2017.

"Le soutien de Sky Sports depuis la création du PDC il y a près de 25 ans a joué un rôle essentiel dans le succès de ce sport", avait déclaré Barry Hearn, alors président de la Professional Darts Corporation (PDC) et aujourd'hui président de l'organisation, lors de l'annonce de cet accord de diffusion .

Ce n'est qu'une fête

Le spectacle commence véritablement lorsque les joueurs entrent dans l'arène au son de la musique de leur choix, avec des airs qui plaisent à la foule et qui entraînent les fans déjà enivrés dans une frénésie encore plus grande.

Pendant ce bref instant, on a l'impression que les joueurs sont des rockstars, à l'instar de David Bowie et de Prince, qui tiennent le public dans la paume de leur main.

Lorsque les matchs commencent, les acclamations du public sont ponctuées par le bruit sourd et métronomique des fléchettes qui atteignent leur cible.

Les plus grandes acclamations sont réservées aux joueurs qui atteignent le score maximum de 180, ce qui incite le public à lancer ses bières en l'air.

Le bruit ne semble jamais diminuer et s'intensifie au fur et à mesure que la foule de l'après-midi cède la place à celle du soir, nettement plus joyeuse.

"Debout, si vous aimez les fléchettes" est le cri de ralliement qui ponctue chaque session.

"Je ne connais rien aux fléchettes, mais tout le monde est si amical", a déclaré à CNN Sport Tracy Dixon-Smith, qui porte une perruque vert vif pour assister à son premier tournoi de fléchettes.

"Il m'a fallu une éternité pour revenir des toilettes parce que je dansais avec tous ceux que je rencontrais. C'était très amusant, c'est juste une fête".

Un petit pays des merveilles

Pendant que les fans dansent, les joueurs se concentrent sur leur sport. Certains cherchent à bloquer le bruit, tandis que d'autres aident à orchestrer les chants, exploitant l'énergie de la foule pour améliorer leur propre performance.

"En venant ici aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule, sachant que j'allais à nouveau jouer sur cette scène", a déclaré Littler, le nouveau héros de ce sport, à CNN Sport avant son match du troisième tour.

La nouvelle star a stupéfié le monde en se frayant un chemin jusqu'au dernier carré de la compétition, battant au passage des adversaires ayant des dizaines d'années d'expérience.

Depuis qu'il a fait irruption sur la scène mondiale après une impressionnante carrière junior, Littler a vu sa popularité monter en flèche - il compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'adeptes sur les réseaux sociaux.

Son goût pour la célébration des victoires en mangeant des kebabs a été bien documenté par les médias du monde entier, qui ont pris le train Littler en marche.

Son introduction éclair à la vie de joueur de fléchettes professionnel a déjà suscité la controverse - le jeune homme a ressenti le besoin de s'excuser après avoir posé avec une photo d'un journal britannique à couverture rouge.

Mais l'adolescent passionné de Xbox n'a pas laissé ces dernières semaines vertigineuses avoir un impact sur ses fléchettes, ses performances sur scène témoignant d'une maturité remarquable.

"J'adore ça", a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé comment il gérait la pression du public.

"Les gens chantent, boivent des bières, c'est fou. C'est difficile de se concentrer, ils scandent votre nom, mais vous devez le faire sortir de votre tête et vous concentrer d'une manière ou d'une autre".

Littler est désormais l'un des favoris pour soulever le trophée le 3 janvier, mais il doit d'abord battre l'ancien champion du monde Rob Cross en demi-finale mardi.

Peu d'événements peuvent rivaliser avec la combinaison du drame sportif le plus théâtral que l'on puisse imaginer et de l'explosion de bêtise collective à Alexandra Palace.

Les fans, souvent enivrés, repartent essoufflés de la journée, désespérés de revenir dans ce coin de Londres pour assister à un événement sportif sans pareil.

À la fin de la nuit, lorsque tout le monde a dansé jusqu'au point d'eau le plus proche, le grand vieux palais d'Alexandra reste silencieux après une autre journée d'action acharnée, le seul souvenir des hordes de fêtards étant les articles de déguisement abandonnés qui jonchent ses marches historiques.

