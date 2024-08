- Un jeune homme aurait agressé et blessé deux mineurs.

Un individu de 16 à 20 ans est suspecté d'avoir attaqué et blessé deux mineurs à une gare routière à Hildesheim. Une jeune fille a été transportée à l'hôpital en raison de ses blessures. Selon la police, le suspect, qui était au téléphone et marchait devant les deux enfants de 10 ans un jeudi, aurait donné un coup de pied dans le dos de la fille. Il aurait ensuite frappé et poussé le garçon dans la poitrine, le faisant tomber par terre. Le suspect aurait menacé les enfants de les blesser davantage avant de s'enfuir entre deux immeubles d'appartements.

Le garçon a déclaré ressentir des douleurs à la poitrine. Il n'y a pas de mise à jour sur l'état actuel de la fille. Selon les autorités, la raison présumée de l'incident violent était insignifiante. Le présumé coupable est toujours en fuite. Les autorités suivent activement les pistes et sollicitent tout témoignage pertinent.

Les autorités recherchent actuellement le suspect, qui est recherché par la police. En raison de l'incident, les patrouilles de police ont été renforcées autour de la gare routière.

