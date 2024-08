- Un jeune homme adulte, 19 ans, retrouvé dans un camion après une agression contre une femme.

Un individu de 19 ans est actuellement détenu après une agression brutale sur une femme au centre d'Aschaffenburg. Les forces de l'ordre suspectent un comportement sexuel inapproprié et des lésions physiques graves. Le jeune homme est soupçonné d'avoir agressé et blessé une femme de 31 ans la semaine dernière, selon la police et les procureurs.

Les résidents des environs ont apparemment entendu l'agression intense sur la femme tard dans la nuit du 15 août et ont contacté les autorités. Malheureusement, lorsque la police est arrivée sur les lieux, à la fois la victime et le suspect avaient disparu. La femme de 31 ans a ensuite signalé l'agression à la police. Les témoignages de deux témoins oculaires ont guidé les enquêteurs vers le suspect. Il a été arrêté par la police un mercredi.

Le suspect, qui a été arrêté à Aschaffenburg, est originaire des Pays-Bas. Au cours de l'enquête, il a été découvert que le suspect avait Previously lived and worked in a city in The Netherlands.

