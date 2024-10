Un jeune garçon saute d'un pont - l'anesthésie maternelle ne peut pas soulager la détresse

Dans la région côtière de l'île d'Usedom, une femme originaire du Brandebourg a mis fin à ses vacances de manière tragique : son fils de deux ans est tombé d'un pont maritime dans l'eau. Dans une tentative désespérée de le sauver, la mère a fait de même, subissant de graves blessures. Sa demande d'indemnisation auprès de Zinnowitz, la ville, a été infructueuse.

Le 22 juillet 2021, en fin de journée, la mère de 34 ans a essayé de capturer un moment de vacances estivales avec ses deux fils sur le pont maritime de Zinnowitz. Malheureusement, la situation a vite dégénéré. Le toddler est tombé à l'eau juste devant la plage d'Usedom, ce qui a poussé la mère à plonger à sa suite. Elle a été transportée à l'hôpital en hélicoptère. Cependant, sa demande d'indemnisation contre Zinnowitz a été rejetée par un tribunal.

La femme de la région de Barnim a affirmé que le pont, ayant dépassé les 30 ans, présentait des risques pour la sécurité. Cependant, le tribunal a considéré cela comme un accident imprévu et a exonéré Zinnowitz de toute responsabilité. Selon la mère, le fils aîné (10 ans) et son jeune frère s'étaient placés devant la rambarde pour la photo. Apparemment, le plus jeune a imité la posture de son frère, a perdu l'équilibre et est passé à travers la rambarde, tombant dans l'eau peu profonde, indemne. En sautant dans l'eau, la mère s'est blessée à la cheville gauche et à d'autres parties du corps à une hauteur d'environ 5 mètres.

Accompagnée d'une longue période de physiothérapie, ainsi que d'une incapacité temporaire de travailler, elle a réclamé une somme de 35 000 euros. Cependant, le tribunal a déterminé que le pont lui-même était sûr. Selon le juge, '[u]ne mesure de sécurité qui prévient tous les accidents n'est pas réalisable dans la vie pratique.' Le tribunal a également déclaré que les parents responsables doivent surveiller leurs jeunes enfants pour prévenir les jeux non surveillés. La rambarde respectait également les réglementations de construction et protégeait contre les risques prévisibles, tels que le fait de se pencher ou de regarder par-dessus le bord.

Selon le directeur de l'administration touristique de Zinnowitz, aucun incident similaire ne s'est produit sur le pont depuis sa construction. Les ponts maritimes similaires des environs n'ont également signalé aucun accident similaire. Conformément à la décision, la femme doit assumer les frais du tribunal. Inversement, Zinnowitz pourrait demander le remboursement de ses frais juridiques, montant à plusieurs centaines d'euros. Cependant, le verdict n'est pas encore définitif, laissant à la femme la possibilité de faire appel. Son avocat a annoncé qu'il analyserait le jugement et sa logique avant de prendre

Lire aussi: