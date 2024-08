- Un jeune enfant a été grièvement blessé après avoir été heurté par un bus.

Dans la partie nord-est de Leverkusen, plus précisément à Burscheid, un drame s'est produit impliquant un enfant de deux ans. Un vendredi soir, alors qu'il était avec sa grand-mère, le jeune enfant faisait du vélo d'équilibre à un feu rouge, attendant que le feu passe au vert pour traverser la rue. Soudain, l'enfant a perdu l'équilibre et est tombé de son vélo, roulant sur la route et heurtant un bus municipal qui arrivait.

Le choc a projeté l'enfant en arrière sur le trottoir, l'épargnant ainsi d'être renversé. Malheureusement, l'incident a laissé l'enfant avec des blessures graves, mais miraculeusement, il est resté conscient. Selon les autorités, il est believed that the child's helmet played a crucial role in preventing even more serious damages. Le conducteur du bus et la grand-mère étaient tous deux sous le choc et ont été pris en charge par les services d'urgence sur place. Par la suite, l'enfant blessé a été transporté à un hôpital pour enfants pour des examens supplémentaires.

La grand-mère était très préoccupée et a cherché des conseils juridiques auprès de la Cour de Justice, croyant que la compagnie de bus de la ville était partiellement responsable de l'accident. Malgré la récupération de l'enfant, l'affaire à la Cour de Justice a progressé pour s'assurer que des mesures de sécurité soient mises en place pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

