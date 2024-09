Un jeune élève de 10 ans est mortellement poignardé dans un incident récent près d'une école japonaise en Chine

Un individu a rencontré un individu suspect à environ 200 mètres (650 pieds) de l'entrée de l'école japonaise de Shenzhen, une métropole technologique importante avec de nombreuses entreprises japonaises. Cette information a été partagée par le ministère des Affaires étrangères de la Chine.

La police locale a rapporté avoir arrêté un suspect de 44 ans sur les lieux et l'avoir placé en détention. Cela a été annoncé dans un communiqué de la police.

Il n'y a pas eu de divulgation concernant la nationalité de la victime par les autorités japonaises ou chinoises. Cependant, il est intéressant de noter que la nationalité japonaise est un prérequis pour l'inscription à l'école japonaise de Shenzhen, selon leur site Web.

"Le fait qu'un tel acte ignoble ait été commis contre un mineur se rendant à l'école est deeply regrettable", a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Japon, Yoko Kamikawa, aux médias.

"We consider this incident of paramount importance and have once again asked the Chinese authorities to assure the safety of Japanese nationals," she added.

L'événement s'est produit à une date importante, marquant l'anniversaire de l'incident "918" en 1931, lorsque des soldats japonais ont fait exploser un railway japonais dans le nord-est de la Chine, prétendument pour revendiquer la région.

Ce jour chargé émotionnellement est reconnu en Chine comme le début de l'invasion japonaise, avec les médias d'État et les officiels mettant en avant l'importance de ne jamais oublier la honte nationale.

Les autorités chinoises sont restées muettes sur le mobile de l'attaque en milieu de semaine. Cependant, le nationalisme, la xénophobie et les sentiments anti-japonais ont connu une augmentation dans le pays, souvent encouragés par les médias d'État.

En juin, un homme chinois a attaqué une femme japonaise et son enfant avec un couteau devant un bus scolaire à Suzhou, dans l'est de la Chine. L'employé chinois du bus qui a essayé d'intervenir a par la suite succombé à ses blessures.

À la suite de l'attaque, le ministère des Affaires étrangères du Japon a recommandé aux écoles japonaises de réévaluer leurs mesures de sécurité, a déclaré Kamikawa.

"Juste avant l'anniversaire du 918, 'nous venons de demander au ministère des Affaires étrangères chinois de mettre en place des mesures strictes pour protéger les écoles japonaises, donc nous sommes déçus que cet incident se soit produit dans ces circonstances", a-t-elle conclu.

During a regular news conference on the day in question, the Chinese foreign ministry spokesperson, Lin Jian, confirmed that the case was under investigation.

"China will continue to implement effective measures to secure the safety of all foreigners in China," he added.

Although attacks on foreigners in public places were relatively uncommon in China, a series of high-profile stabbing incidents have sparked concerns lately.

Two weeks before the incident in Suzhou, four American college teachers were stabbed by a Chinese individual in a public park in Jilin, northeast China. This was revealed by Chinese police, following a minor altercation between one of the teachers and the attacker.

China's foreign ministry has characterized both incidents as isolated occurrences and chose not to disclose further details concerning the motives.

The world was shocked by the midweek attack on a Japanese minor near a prominent tech metropolis in China, Shenzhen. Despite the surge in nationalism and anti-Japanese sentiments, China's foreign ministry affirmed their commitment to ensuring the safety of all foreigners in the country.

In light of recent incidents, including the stabbing of four American college teachers in Jilin, China, many countries are urging their citizens to take extra precautions while traveling in China.

