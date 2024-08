- Un jeune de onze ans est poignardé; le suspect souffre d'une maladie mentale.

À la suite du meurtre atroce d'un garçon de 11 ans sur un terrain de football en Espagne, les autorités laissent entendre que le suspect pourrait être mentalement instable. L'individu, arrêté lundi à Mocejón, près de Tolède, a avoué le crime odieux lors de son interrogatoire, selon les reports de RTVE et d'autres médias. Il a décrit l'acte comme s'il avait été commis par quelqu'un d'autre, mentionnant avoir vu "une autre version de moi-même". Le suspect de 20 ans, sans avertissement, est apparu sur le terrain et a poignardé mortellement le garçon avec un objet tranchant devant ses amis et les spectateurs. Lorsque les secours sont arrivés, le garçon avait déjà succombé à un arrêt cardiaque et n'a pas pu être ranimé. Une chasse à l'homme intensive a été organisée pour retrouver le suspect, mais les motivations derrière cet acte brutal restent un mystère.

Le père du garçon a révélé aux médias que son fils avait été diagnostiqué avec un handicap mental de 70 %. Les habitants locaux qui ont parlé à la télévision espagnole ont déclaré : "On sentait qu'il n'était pas comme les autres, mais rien de tel n'était prévu." L'incident a suscité une colère et une profonde tristesse dans tout le pays. Le Premier ministre Pedro Sánchez l'a qualifié de "crime choquant" et de "tourment incompréhensible" sur la plateforme X. Un période de trois jours de deuil a été instauré à Mocejón.

Les autorités ont exprimé leur préoccupation quant à la stabilité mentale du suspect, qui a affirmé avoir vu "une autre version de lui-même" lors de l'incident de meurtre. La communauté choquée se demande pourquoi le jeune homme de 20 ans, connu pour avoir des comportements étranges, a commis un acte aussi horrible et a meurtre le garçon de 11 ans.

Lire aussi: