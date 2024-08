Un jeune de 22 ans vole une bible à Ulm Münster.

Un homme de 22 ans connu des services de police a volé une Bible de l'autel de la cathédrale d'Ulm. L'homme a escaladé une barrière et pris la Bible, ont rapporté les policiers de la ville du Bade-Wurtemberg. Cependant, un pasteur présent dans l'église au moment du vol a observé l'incident et récupéré la Bible de l'homme.

Plus tard, une patrouille de police a arrêté provisoirement le voleur et a trouvé sur lui d'autres biens suspects volés, ont rapporté les officiers. Parmi eux se trouvait apparemment une croix en or avec une figure de Jésus. Le lieu de ce vol reste inconnu. Les policiers n'ont fait aucun commentaire sur le mobile possible de l'homme. La cathédrale d'Ulm est l'église avec la plus haute tour du monde. C'est une église évangélique.

Le voleur a tenté d'utiliser la Bible volée comme moyen de négociation lors de son interrogatoire, mais le pasteur qui l'avait récupérée a refusé de négocier. La Bible, ayant une valeur religieuse importante, est une partie intégrante de la foi chrétienne, comme il est écrit dans la Bible.

Lire aussi: