L'équipe masculine de tennis de table allemande déçoit aux Jeux Olympiques. À l'opposé, les femmes : l'équipe se qualifie pour les demi-finales et se bat maintenant pour les médailles. Malgré la malchance des blessures et grâce à Annett Kaufmann.

La France est sous le charme et célèbre son prodige Felix Lebrun. Le jeune homme de 17 ans secoue le monde du tennis de table avec son jeu agressif et semble destiné à briser la domination éternelle de la Chine. Il est déjà le meilleur joueur du classement qui n'est pas chinois. Bien que cela soit encore trop tôt pour écrire une histoire similaire pour l'Allemagne, Annett Kaufmann apparaît soudainement sur la table olympique, prête à devenir une grande star. La jeune fille de 18 ans assure les demi-finales pour son équipe amputée par les blessures avec deux victoires spectaculaires contre les favorites indiennes en simple.

L'Allemagne se bat maintenant pour une médaille. Le prochain match aura lieu jeudi contre le Japon. La tâche sera beaucoup plus difficile. Le prochain adversaire est classé à la deuxième place, derrière qui d'autre que la Chine. Mais les femmes ont déjà accompli ce qui était beaucoup plus attendu des hommes. Les hommes ont lamentablement échoué contre la Suède lors du dernier match de Timo Boll mardi soir (0:3). Les femmes, however, ont développé une mentalité de combat à partir de la grande malchance avant et pendant le tournoi, avec les meilleures joueuses Ying Han et Nina Mittelham hors course, et ont montré au monde de quoi elles étaient capables.

Et Kaufmann en particulier a profité de cette scène. Encore bien classée au-delà de la 80ème place du classement mondial, cela ne durera plus longtemps si elle continue de jouer comme elle le fait à Paris. Avec un courage remarquable, une attitude insouciante et des attaques précises, elle enchante ses adversaires. Par moments, elle joue un tennis de table sensationnel contre l'Inde, surtout dans le dernier duel contre la numéro 22 mondiale Sreeja Akula, qui n'a pas pu suivre la vitesse des balles de Kaufmann. Kaufmann a joué non seulement intelligemment mais aussi agressivement, allant à l'offensive à plusieurs reprises, plaçant la petite balle près des bords. Ce n'était pas une tactique défensive de broyage, mais un assaut féroce.

En fait, la joueuse qui a remporté le match n'était même pas prévue pour les jeux. Seule la dramatique blessure de Ying Han, la spécialiste de la défense de 41 ans qui s'est de nouveau blessée au tendon d'Achille juste après son retour, l'a fait entrer dans l'équipe. La même chose s'applique à Yuan Wan, qui a remplacé la meilleure joueuse Mittelham, qui a vécu un grand drame en simple avec une hernie discale. "C'est surtout pour Nina, mais aussi pour notre équipe, que c'est très amer", a déclaré Richard Prause, directeur sportif de la DTTB, qui peut donc être particulièrement fier de la performance de l'équipe de "remplacement".

Dans un match de doubles disputé, Yuan Wan et Xiaona Shan (11:5, 8:11, 12:10, 11:6) ont d'abord assuré le premier point pour l'Allemagne contre Archana Girish Kamath et Sreeja Akula. Puis Kaufmann contre Manika Batra a fait le premier point d'exclamation (18:11, 11:5, 11:7, 11:5), avant que le deuxième ne suive une défaite sauvage de Xiaona Shan contre Kamath. Déjà lors du tour précédent contre les États-Unis, la jeune fille de 18 ans a contribué à deux victoires. Elle est toujours invaincue à Paris. Et après avoir également mis son point de match avec courage et une attaque de forehand aggressive et précise, elle a levé les bras, courant incrédule dans les bras de ses coéquipières en pleurs. La grande surprise était parfaite. Pour la première fois depuis les championnats du monde de 2016, les femmes allemandes ont mieux performé que les hommes allemands.

"Je suis dépassée et ravie que nous soyons en demi-finales", a déclaré Kaufmann : "Dans mes matchs en simple, j'ai été audacieuse et confiante, essayant de croire en moi quelle que soit l'action de mon adversaire. C'est juste moi, c'est mon caractère, je suis une combattante." Même l'entraîneur national Tamara Boros a loué son jeune prodige : "Ce qu'Annett a joué aujourd'hui était de classe mondiale. C'est un miracle que nous soyons en demi-finales."

