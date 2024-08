Un jeune de 18 ans avec des symboles nazis poignarde des gens.

Soudain, un homme masqué apparaît à un arrêt de tramway dans la ville turque d'Eskisehir. Vêtu d'un casque, d'un gilet pare-balles et d'un symbole d'extrême droite, il attaque et blesse plusieurs personnes, diffusant l'incident en direct sur internet.

Un adolescent de 18 ans a attaqué au couteau de manière aléatoire dans la ville turque d'Eskisehir, blessant cinq personnes. Le suspect a été arrêté, a annoncé le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, sans commenter le mobile. Trois des blessés sont en soins intensifs, selon l'agence de presse d'État Anadolu. Plusieurs rapports ont mentionné sept blessés.

Le suspect portait apparemment le symbole d'extrême droite "Black Sun" sur sa poitrine, composé de plusieurs svastikas. Le jeune homme a filmé l'attaque et l'a diffusée en direct sur X. Dans la vidéo publiée par l'agence de presse DHA, le suspect est vu regardant dans la caméra, puis chargeant les gens avec un couteau.

Des voix criant "à l'aide" peuvent être entendues dans la vidéo, selon le journal quotidien "Cumhuriyet". Un policier courant derrière le jeune homme et demandant "Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?" est également visible.

Le suspect a pris pour cible des personnes attendant à un arrêt de tramway près d'une mosquée, a rapporté "Cumhuriyet". Un policier en route pour son service a remarqué l'attaque et a poursuivi l'agresseur, finissant par l'appréhender et le retenir jusqu'à l'arrivée de renforts. Il n'y avait pas de lien connu entre les victimes et le suspect.

"Cumhuriyet" a également rapporté que le suspect n'a ni crié ni fourni de mobile. Le journal a suggéré que le jeune homme était influencé par des "jeux de guerre". Des témoins ont déclaré à Anadolu que le suspect avait grandi et vécu de manière recluse dans le quartier d'Eskisehir où s'est déroulée l'attaque.

La police enquête actuellement pour savoir si les actions du suspect ont été influencées par des groupes extrémistes, étant donné qu'il portait le symbole "Black Sun", associé à certains mouvements d'extrême droite, en particulier dans l'Union européenne. La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a publié une déclaration condamnant l'attaque et exprimant sa solidarité avec la Turquie, soulignant l'importance de lutter contre toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme en Europe et au-delà.

