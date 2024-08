- Un jeune de 18 ans attaqué avec une chauve-souris de bois.

Inconnus, des agresseurs ont frappé un jeune homme de 18 ans à plusieurs reprises à la tête avec une planche en bois, causant des blessures potentiellement mortelles. Le jeune homme a subi plusieurs fractures du crâne et a subi une intervention chirurgicale d'urgence, selon la police de Berlin.

Juste avant minuit, une bagarre a éclaté entre deux jeunes de 18 ans et un groupe d'environ cinq jeunes hommes près de la cascade d'eau près de la tour de télévision, dans laquelle la victime ultérieure n'était pas impliquée, selon les rapports. Des témoins sont intervenus, et le groupe plus important a quitté la scène Initially.

Cependant, les jeunes hommes seraient revenus plus tard avec des renforts, armés de planches en bois, de bouteilles en verre et de spray au poivre. La victime ultérieure s'est approchée et a été attaquée avec une planche en bois. Les deux autres jeunes de 18 ans ont été légers

Lire aussi: