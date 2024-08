- Un jeune de 17 ans, soumis à la gazation et à la combustion.

Cinq mois après l'incident présumé où un homme de 24 ans a versé de l'essence sur une adolescente de 17 ans à Menden, dans le Sauerland, et l'a enflammée, le suspect sera jugé pour meurtre à Arnsberg en septembre. L'adolescente a malheureusement succombé à ses brûlures graves deux semaines après l'attaque. Le procureur suggère que l'incapacité du suspect à gérer la rupture de ses fiançailles avec la sœur de la victime aurait pu être le mobile. Selon les documents judiciaires, le suspect a sonné à la porte de l'appartement de la sœur de la victime à Arnsberg le 22 mars 2024. En ouvrant la porte, la sœur a été apparemment aspergée d'essence et s'est enflammée. Dans une tentative de sauver sa fille, la mère a également subi des brûlures légères. Un passant nearby a subi une inhalation de fumée. L'incendie a également entraîné une explosion, causant des dommages matériels d'environ 300 000 euros.

Des informations initiales sur l'événement n'ont pas été communiquées au public

Précédemment, la police et les pompiers ont annoncé qu'en plus de la jeune fille de 17 ans grièvement blessée, cinq autres individus ont subi des blessures légères lors de l'incendie dans un immeuble à appartements. Plusieurs semaines plus tard, la police et les procureurs ont signalé des indices d'incendie criminel et l'arrestation d'un jeune homme pour tentative et finalement homicide. Il a été placé en détention. Cependant, la séquence présumée des événements est restée confidentielle jusqu'à ce que l'acte d'accusation soit déposé en raison de tactiques d'enquête.

Le procès débutera le 17 septembre, avec 14 jours d'audience prévus jusqu'en décembre, promettant un large éventail de preuves.

Lire aussi: