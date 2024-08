- Un jeune de 17 ans sans permis de conduire conduit

À Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld), la police a intercepté un adolescent de 17 ans au volant d'une voiture sans permis valide. De plus, le véhicule n'était pas immatriculé et n'était pas assuré, comme l'a rapporté la police de Köthen. Le jeune a dépassé les agents postés dans la zone piétonne sur la place du marché à Bitterfeld vendredi. Les agents ont ensuite poursuivi la voiture et ont réussi à arrêter le conducteur plus tard. Des enquêtes sont maintenant en cours contre le jeune de 17 ans.

Les agissements de la voiture non immatriculée et non assurée, notamment la conduite sans permis, constituent plusieurs infractions à la loi, contribuant ainsi à la prévalence de la criminalité dans la région. Les manœuvres dangereuses du jeune, telles que le dépassement des agents, témoignent d'un mépris pour l'ordre public.

Lire aussi: