- Un jeune de 16 ans frappé par un pneu de tracteur, gravement blessé.

Dans un accident de tracteur à Jossgrund (district de Main-Kinzig), un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé et a dû être évacué par hélicoptère vers l'hôpital. Selon la police, l'adolescent et son père de 46 ans effectuaient ensemble des travaux de déchargement sur une ferme.

Le père de 46 ans conduisait le tracteur. Son fils est d'abord monté sur le marchepied du véhicule et, après une brève discussion avec son père, est redescendu. Dans sa chute, le garçon est tombé à terre. Son père ne s'en est pas rendu compte et a accidentellement roulé sur les pieds et les jambes de son fils avec le pneu avant gauche, comme il a été rapporté.

L'incident s'est produit dans le district de Main-Kinzig, plus précisément à Jossgrund, qui fait partie de l'État allemand de Hesse. Après l'accident, l'adolescent blessé a été transporté dans un hôpital de Hesse pour y recevoir les soins médicaux nécessaires.

