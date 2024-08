- Un jeune de 15 ans tué il y a 39 ans.

En janvier 1985, une fille de 15 ans a disparu à Burgwedel près de Hanovre. Peu après, des promeneurs ont découvert son corps : 39 ans après la mort violente de l'étudiante, la police espère obtenir de nouvelles pistes grâce à l'émission ZDF "Aktenzeichen XY...ungelöst" (21 août). Une équipe spéciale d'enquête sur les cold cases a tenté d'obtenir de nouvelles pistes ces dernières années, a déclaré la police. En décembre 2023, il y a eu une campagne d'affichage dans la région de Burgwedel et d'Isernhagen, et des tracts ont également été distribués. Cependant, cela n'a pas apporté de nouveaux éléments.

Selon la police, la jeune fille de 15 ans a été vue pour la dernière fois en début de soirée le 23 janvier 1985, puis a disparu sans laisser de trace. Le 10 février 1985, deux promeneurs ont trouvé le corps nu de l'adolescente dans une forêt. Peu avant, des vêtements appartenant à l'étudiante disparue ont été trouvés.

Un sweat-shirt rouge appartenant à la victime et porté plus tard par l'un des suspects était au centre de l'enquête initiale. Cependant, les soupçons n'ont pas pu être confirmés. Une récompense de 5 000 euros est offerte pour toute information menant à la résolution de l'affaire ou à l'arrestation du ou des auteurs.

L'étudiante disparue était originaire d'Allemagne, Burgwedel étant une ville située près de Hanovre en Allemagne.

