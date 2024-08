- Un jeune de 15 ans désire ardemment une autre chance de conduire un bus.

Un adolescent de 15 ans de Brême a tenté à nouveau de conduire un bus public, mais cette fois-ci, son plan a échoué. Vendredi dernier, l'adolescent s'est fait passer pour un membre du personnel de sécurité de l'association de transport VBN de Brême/ Basse-Saxe à bord d'un bus à Delmenhorst, comme l'ont rapporté les autorités. Il a affirmé que le jeune de 15 ans qui avait illégalement conduit un bus public à Brême en août était à bord. Équipé d'un casque, l'adolescent a ordonné au conducteur de 32 ans de stopper le bus et de faire descendre tous les passagers. Selon les autorités, le conducteur de bus a obéi aux ordres.

La supercherie a été découverte

Lorsque le soi-disant employé de VBN a essayé de conduire le bus lui-même, le conducteur de bus a passé un appel d'urgence. À l'arrivée de la police et d'un employé de la compagnie de bus, la supercherie a été démasquée. Le jeune de 15 ans a été reconnu comme étant le même adolescent qui avait conduit un bus public avec des passagers à Brême en août.

À cette époque, l'adolescent s'était présenté à un conducteur de bus comme étant un stagiaire d'une compagnie de bus. Après le trajet, il avait quitté le bus de lui-même et avait repris son voyage. À un arrêt de bus, il avait invité des passagers insouciants, qui pensaient avoir affaire à un conducteur de bus régulier. À ce moment-là, la police avait révélé que le garçon était autiste et voulait explorer sa passion pour les véhicules et la technologie.

Depuis que l'adolescent n'a pas conduit le bus à Delmenhorst, ses actions sont peu susceptibles d'entraîner des sanctions légales, selon les autorités. Le jeune de 15 ans a été récupéré par son père au poste de police de Delmenhorst.

Lire aussi: