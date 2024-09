Un jeune de 14 ans tire sur quatre personnes dans un lycée américain.

Au lycée Apalachee, situé dans la petite ville de Winder, à environ 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta, une tragédie a eu lieu : un élève de 14 ans a sorti une arme et a ouvert le feu, tuant deux de ses camarades et deux enseignants. Neuf autres personnes ont été blessées. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a qualifié cet acte de violence horrible.

La police locale, dirigée par le chef Chris Hoey, a arrêté le suspect peu après. Il s'est avéré être un élève de 14 ans du lycée qui s'est rendu rapidement à l'arrivée de la police. Selon le chef de police, l'adolescent sera inculpé de plusieurs chefs d'accusation de meurtre. Les autorités de Géorgie ont décidé de juger ce mineur en tant qu'adulte en raison de la gravité du crime.

Le lycée Apalachee accueille environ 1 900 élèves. Les motivations de ce jeune tireur restent inconnues. Après l'incident, les élèves ont été évacués prudemment du campus et regroupés sur un terrain de sport voisin. Les rapports préliminaires suggèrent que plusieurs personnes blessées ont reçu des soins d'urgence sur les lieux.

Au début, les parents ont été invités à éviter l'école en raison de préoccupations pour la sécurité. Plus tard, ils ont été autorisés à récupérer leurs enfants. La zone autour de l'école était congestionnée par les véhicules garés.

Un élève partageant son expérience avec Fox 5 News a déclaré avoir vu du sang sur le sol et un corps sans vie en sortant du bâtiment. Au début, il a cru à une sorte de plaisanterie, mais a entendu peu après d'autres coups de feu et des cris. Un autre élève de 17 ans a déclaré à ABC que lui et ses camarades de classe s'étaient barricadés dans leur salle de classe et avaient caché en écoutant le chaos qui se déroulait à l'extérieur.

Le shérif Jude Smith a révélé qu'un officier de sécurité de l'école stationné à l'école avait arrêté le tireur. Après avoir été coincé, le suspect s'est rendu sur place.

Kamala Harris, une potentielle candidate démocrate à l'investiture présidentielle, a appelé à mettre fin à "ce fléau de la violence par armes à feu dans notre pays" lors d'un meeting dans le New Hampshire. Donald Trump, ancien candidat républicain à la présidence, a critiqué le tireur en le qualifiant de "personne mentalement dérangée" sur son réseau social.

Le président américain Joe Biden a pleuré cette tragique incident, déclarant que ce jour était censé célébrer le début de l'année scolaire à Winder, mais s'est transformé en "un autre rappel poignant de la façon dont la violence par armes à feu dévaster les communautés". Il a exhorté la nation à ne plus tolérer de tels actes, déclarant que les élèves ne devraient pas avoir à se concentrer sur l'autodéfense plutôt que sur l'apprentissage.

La violence par armes à feu est un phénomène courant aux États-Unis, avec plus d'armes en circulation que de résidents. Les cas réguliers de violence mortelle et d'attentats scolaires sont devenus une norme inquiétante. En mai 2022, une fusillade à Uvalde, au Texas, a suscité une indignation générale. Un jeune homme de 18 ans accusé d'avoir utilisé un fusil d'assaut légalement acquis pour tuer 19 élèves et deux enseignants a laissé une profonde cicatrice dans l'opinion publique américaine.

Biden a publiquement plaidé pour des mesures de contrôle des armes à feu à plusieurs reprises pendant sa présidence. En revanche, son prédécesseur, Trump, a fermement défendu les droits de propriété d'armes privées.

Les sondages montrent que la majorité des citoyens américains soutiennent des réglementations sur les armes renforcées.

