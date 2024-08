- Un jeune danois meurt tragiquement en accumulant des sacs de sable

Deux adolescents, âgés de onze et treize ans, ont été coincés sous des tas de sable pendant qu'ils s'amusaient sur la plage à Nørre Vorupør, au Danemark. Selon les autorités danoises, ils étaient originaires de Munich.

L'incident s'est produit un dimanche, les garçons ayant été ensevelis sous des masses de sable lors d'une glissade de terrain. Les services d'urgence ont rapidement réagi et ils ont été dégagés environ 40 minutes plus tard. Des soins médicaux immédiats ont été prodigués, et ils ont été transportés par hélicoptère à un hôpital local dans un état critique. Leur état de santé est resté incertain jusqu'à récemment.

Malheureusement, des nouvelles sont arrivées mardi soir confirmant que les deux garçons avaient péri, comme l'a confirmé la police représentant la région du Jutland central. L'événement continue d'être classé comme un "drame bouleversant".

Les enquêtes préliminaires de la police suggèrent que les jeunes avaient creusé un genre de tunnel dans les dunes dans le cadre de leur jeu, ce qui aurait pu causer la glissade de terrain. De plus, les récentes pluies ont peut-être amplifié le danger de telles glissades le long de la côte, a expliqué la police. Leurs parents se trouvaient à proximité.

Juste le même dimanche, une autre glissade de terrain s'est produite à proximité, nécessitant le sauvetage d'un garçon allemand de dix ans. Heureusement, il est sorti indemne de l'incident.

