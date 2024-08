Incident regrettable au Danemark - Un jeune Allemand meurt dans un accident mortel.

Rapport d'Accident : Incident Fatal Impliquant Deux Jeunes Allemands Sur Une Plage Danoise

Les autorités ont rapporté un incident regrettable : deux adolescents originaires d'Allemagne se sont trouvés dans une situation grave lorsqu'ils ont été soudainement recouverts de sable et de terre pendant qu'ils s'amusaient sur une plage de la mer du Nord au Danemark. Les deux adolescents, âgés de neuf et douze ans, viennent de Munich, selon l'annonce de la police danoise.

L'incident s'est produit lorsqu'une glissade de terrain a frappé Nørre Vorupør dans le nord du Danemark dimanche. Les secouristes ont travaillé diligemment pour les dégager, et les garçons ont été libérés environ 40 minutes après l'appel d'urgence initial.

Ils ont reçu des soins médicaux immédiats et ont été rapidement évacués par hélicoptère à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, leur situation est restée incertaine jusqu'à récemment.

C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès des garçons mardi soir, selon le communiqué du département de police de la région du Jutland central du Danemark. Les familles des garçons ont exprimé leur gratitude envers les habitants locaux pour leur aide et leur gentillesse, les parents étant présents lors de l'incident malheureux.

Adolescents sur les Dunes de Sable

Le paisible village côtier de Nørre Vorupør se trouve sur la côte de la mer du Nord dans le nord du Danemark, à environ 250 kilomètres au nord de la frontière germano-danoise. Les enquêtes préliminaires de la police rivelent que les deux adolescents jouaient sur la plage et creusaient une grotte de fortune dans les dunes de sable. Il est spéculé que ces activités ont pu déclencher la glissade de terrain soudaine. Les pluies torrentielles dans la région ces derniers jours ont également élevé le risque de glissades de terrain le long de la côte. La cause de l'incident reste indéterminée pour l'instant.

Benny Bak, responsable de la station de sauvetage, a déclaré à la station de radio danoise DR qu'il et un collègue avaient mis en garde les adolescents quelques minutes avant la glissade de terrain. "Ils sautaient des dunes et s'apprêtaient à creuser un trou", a mentionné Bak. Son collègue leur a conseillé de quitter la zone en les avertissant du danger et du risque d'effondrement.

Après la glissade de terrain, les adolescents étaient immobilisés sous de gros blocs de sable et de végétation. Les secouristes ont dû utiliser un tracteur et un fil pour dégager la terre.

Le même jour, un autre incident s'est produit ailleurs dans la région, impliquant une glissade de boue et le sauvetage d'un garçon allemand de dix ans qui a subi

