- Un jeune adulte perd le contrôle de son véhicule à 19 ans.

Un lundi soir à Brême, un jeune homme de 19 ans au volant d'une voiture roulant à vive allure a perdu le contrôle, dépassant largement la limite de vitesse sur une rue locale, selon les forces de l'ordre.

Les occupants du véhicule ont été blessés mais ont réussi à se sortir du véhicule accidenté et ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. Le jeune conducteur a admis aux services d'urgence qu'il roulait à plus de 170 kilomètres par heure, alors que la limite de vitesse était de seulement 50. La police a confisqué son permis de conduire et a déposé des chefs d'accusation contre lui. Il n'avait obtenu son permis de conduire que depuis peu de temps.

Le jeune conducteur était à l'origine au volant d'une voiture roulant à vive allure ce soir-là. Après avoir perdu le contrôle, la voiture a dévalé une pente raide.

