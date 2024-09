- Un jeune adulte nommé Raser est impliqué dans un incident qui entraîne de graves blessures.

Un jeune homme de 24 ans a parcouru à toute allure la partie nord de Darmstadt dans sa voiture, causant un accident avec un homme de 29 ans grièvement blessé : selon les rapports de police, son véhicule a percuté celui-ci. Un après-midi de lundi, les pompiers ont dû extirper l'homme de 29 ans de sa voiture et l'emmener à l'hôpital.

Le jeune homme de 24 ans a été arrêté et hospitalisé pour ses blessures. Un test sanguin a été effectué pour déterminer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Il est actuellement en détention policière. Les autorités n'excluent pas la possibilité d'un acte délibéré. Le Bureau d'enquête criminelle de l'État a maintenant pris en charge l'enquête.

Selon les témoins, le jeune homme de 24 ans faisait également du tout-terrain et grillait les feux de circulation pendant sa course folle. "Heureusement, les passants ont réagi rapidement et ont évité tout danger", ont-ils déclaré. La police encourage les témoins supplémentaires à se manifester. Le véhicule du jeune homme s'est arrêté devant un commerce vide.

Le jeune homme de 24 ans conduisait sa voiture lors de l'incident. Après la collision, le jeune homme de 24 ans et l'homme de 29 ans ont tous deux été transportés à l'hôpital dans leurs véhicules respectifs.

Lire aussi: