- Un jeune adulte navigue sur le toit du métro, blessant une passagère.

Les forces de l'ordre allemandes enquêtent sur un jeune homme accusé d'avoir blessé une femme pendant qu'il faisait du "train surfing". Le jeune homme de 19 ans a prétendument sauté du toit d'un train à la station Yorkstraße de Berlin, frappant une femme de 31 ans à la tête et à l'épaule, selon la police.

La femme blessée a poursuivi le jeune homme et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de l'aide médicale. La femme blessée a reçu des soins sur place. Les autorités ont qualifié les actions du jeune homme de "très dangereuses" et ont lancé une enquête pour des chefs d'accusation de coups et blessures potentiels. De plus, il devra répondre à des allégations de violation des règles ferroviaires.

Il est intéressant de noter qu'un jeune surfeur de 18 ans a subi de graves blessures à Berlin en juillet dernier, après s'être retrouvé coincé sur une structure métallique au bord des rails à la station Warschauer Straße et être ensuite tombé sur la voie. Entre-temps, en mai 2020, un jeune de 19 ans a été retrouvé sans vie sur un S-Bahn à Berlin-Zehlendorf.

La police fédérale allemande met en garde contre le "train surfing"

La police fédérale allemande déconseille vivement de s'aventurer dans la zone des rails de train, en raison des risques liés aux opérations de train et à la pratique illégale de l'escalade de véhicules ferroviaires. "Quiconque s'aventure sur les wagons de train assume un danger immense."

