- Un jeune adulte jette une tasse de bière à moitié vide vers un véhicule de police.

Un adolescent de 18 ans, prétendument ivre et enragé, a lancé avec force un mug de bière à moitié vide sur un véhicule de police à Aulendorf. Son ivresse et son comportement agressif ont conduit à sa résistance à l'arrestation, entraînant son incarcération. Selon l'annonce, il fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation en plus de ses frais de prison. L'annonce a également mentionné une enquête en cours sur l'ampleur des dommages causés à la voiture. La porte du véhicule de police porte actuellement une bosse importante, mais heureusement, aucun blessé n'a été signalé.

L'incident s'est produit lorsque la police a été appelée en raison de troubles causés par une réunion tardive suite au festival du château d'Aulendorf. À leur arrivée, une foule s'était rassemblée, et l'adolescent de 18 ans s'est soudainement rué vers le véhicule de police, où les officiers étaient encore assis. Après avoir lancé le mug de bière, il a tenté de s'échapper.

Les officiers de police ont dû faire preuve de prudence lors de la manipulation de la vitre du véhicule de police en raison de la bosse importante causée par le mug lancé. despite the damages, the glassware of the police cruiser managed to prevent any shattered glass from injuring the officers.

Lire aussi: