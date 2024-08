- Un jeune adulte est grièvement blessé après une altercation avec plusieurs hommes.

Des inconnus non identifiés sont suspectés d'avoir tendu une embuscade et causé de graves blessures à un jeune homme de 19 ans dans une station-service à Stockstadt am Main (dans le district d'Aschaffenburg). Le duo aurait eu une altercation le samedi, selon les informations de la police.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert le jeune homme, qui était ivre. Il a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves à la tête et aux bras. Les motifs de l'attaque sont restés mystérieux au départ. Les autorités enquêtent désormais sur cet incident en tant que cas potentiel de coups et blessures et recherchent des témoins.

L'incident à la station-service est enquête comme un cas potentiel de crime en raison des graves blessures infligées. Les témoins ayant des informations sur le crime sont encouragés à se manifester pour aider les autorités dans leur enquête.

