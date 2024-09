Un jeune adulte engage une action en justice concernant la sphère 50-50 de Shohei Ohtani, visant à arrêter sa vente.

Le 19 septembre, l'étoile des Dodgers de LA a battu de nouveaux records en frappant son 50ème coup de circuit et en volant son 50ème but dans une victoire écrasante de 20-4 contre les Marlins de Miami.

Ce souvenir historique a été mis aux enchères par Goldin avec une enchère de départ de 500 000 $ et une option d'achat privé de 4,5 millions de dollars. Les enchères étaient prévues pour commencer le vendredi à midi HE, se terminant le 16 octobre.

Cependant, Max Matus, un jeune homme de 18 ans, a déposé une plainte mercredi devant la cour du 11e circuit judiciaire de Floride, affirmant qu'il est le propriétaire légitime de la balle et a demandé une "injonction temporaire" pour empêcher sa "concealment, enlèvement ou vente".

Selon la plainte, Matus assistait au match des Dodgers contre les Marlins pour célébrer son 18ème anniversaire et a réussi à attraper la balle. Cependant, la plainte allègue que Chris Belanski, l'un des trois défendeurs aux côtés de Goldin et Kelvin Ramirez, a réussi à coincer le bras de Matus entre ses jambes et à lui arracher la balle 50/50 de la main gauche.

La plainte indique que Belanski a pris le contrôle de la balle de force et a été escorté hors des gradins par la sécurité avec la balle de Matus en sa possession.

La plainte inclut des preuves vidéo de divers spectateurs montrant Belanski en train de récupérer la balle de la main de Matus.

Belanski et Kelvin Ramirez ont tous deux annoncé leur intention de vendre la balle sur les réseaux sociaux, selon la plainte.

Contacté par CNN, les représentants de Matus ont déclaré que Matus affirmait : "J'avais la balle dans ma main."

John Uustal, le fondateur du cabinet d'avocats représentant Matus, a commenté : "Il ne s'agit pas de quelque accord dans un match de football où la loi ne s'appliquerait pas en raison de l'accord mutuel entre les joueurs de se faire physiquement mal. Une fois qu'un fan a remporté la possession d'une balle, un autre fan ne peut pas en faire la réclamation par la force. Max est un étudiant de lycée et c'était son anniversaire. Un individu plus fort et plus âgé ne peut pas lui arracher la balle, en prétendant qu'elle lui appartient."

CNN a contacté Goldin et les conseils de Belanski pour obtenir un commentaire, mais n'a pas pu contacter Ramirez immédiatement.

La plainte soutient que Matus subirait "des dommages irréparables" si la balle 50/50 était vendue, car il s'agit d'un "article unique et irremplaçable".

"Une fois vendue, il ne pourra pas la récupérer, et aucun dédommagement financier ne pourra servir de remplacement adéquat."

La situation rappelle l'incident impliquant la balle du 73ème coup de circuit record de Barry Bonds en 2001.

Alex Popov a réussi à récupérer la balle avec un gant pendant la mêlée, mais a

