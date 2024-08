- Un jeune a agressé un chauffeur de bus à Francfort.

Un individu de 21 ans est accusé d'avoir attaqué et blessé un conducteur de bus à Francfort. Le conducteur de bus a terminé son itinéraire à l'arrêt Enthaltestelle dans le district de Rödelheim à Francfort un samedi soir. Malgré cela, l'individu de 21 ans a refusé de descendre du bus. Lorsque le conducteur lui a demandé de partir, il aurait prétendument fracassé la cloison séparant le poste de conduite avec une planche de bois, ce qui a entraîné la rupture de celle-ci et des blessures légères pour le conducteur causées par des éclats de verre, selon les rapports de police.

Poursuivant son comportement agressif, l'individu de 21 ans aurait prétendument menacé et insulté le conducteur de bus. Heureusement, des témoins et d'autres passagers ont réussi à maîtriser le suspect jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Il a été menotté et doit maintenant faire face à des chefs d'accusation de suspicion d'infliction de blessures graves, de menaces, d'insultes et de dommages à la propriété.

L'incident de bus du conducteur de bus s'est produit dans le district de Rödenheim à Francfort, qui fait partie de l'État allemand de Hesse. Après son arrestation, le suspect sera poursuivi devant les tribunaux de Hesse pour ses crimes présumés.

