Piste rapide pour les Jeux Olympiques - Un jeudi d'or à Paris?

Jeudi (8 août) pourrait devenir un jour d'or triomphal. Aux Jeux Olympiques de Paris, qui seront diffusés à la télévision aujourd'hui, les athlètes allemands pourraient à nouveau rafler des médailles. Certains ont même de réelles chances de décrocher une médaille d'or. La sauteuse en longueur Malaika Mihambo (30 ans) est sans doute l'espoir allemand le plus grand pour une médaille d'or. Mais d'autres athlètes espèrent également une victoire olympique. Voici un emploi du temps doré à surveiller à la télévision.

Un aperçu de l'or près de Marseille ?

11h43 : La journée potentielle des médailles d'or allemandes commence relativement calmement. À 11h43, la finale de la classe 470 de voile aura lieu au large de Marseille. Le duo allemand de skipper Simon Diesch (29 ans) et de équipière Anna Markfort (31 ans) est encore bien placé au classement.

Des chances d'or toutes les 10 minutes en canoë-kayak

À partir de 13h30 : L'action se déroule ensuite sur le parcours de régates à Vaires-sur-Marne, à l'est de Paris. À 13h30, la finale du 500 mètres de canoë-kayak messieurs est à l'affiche. Tim Hecker (26 ans) et son partenaire Peter Kretschmer (32 ans) font partie des paires favorites. C'est également le cas pour le quatuor allemand en finale du canoë-kayak dames à 13h40 et pour le quatuor messieurs à 13h50 dans la même discipline.

Un rêve de finale de basket-ball ?

17h30 : L'équipe allemande de basket-ball messieurs veut décrocher une place en finale pour la médaille d'or contre les États-Unis en battant la France à 17h30. Les champions du monde en titre veulent répéter leur victoire convaincante contre l'équipe française lors du tour préliminaire et entrer en demi-finales avec confiance.

Un classique de hockey sur gazon

19h00 : Le duel entre l'Allemagne et les Pays-Bas est un classique dans n'importe quel sport. En finale masculine de hockey sur gazon, le champion du monde allemand affrontera son voisin et rival historique, les Pays-Bas, pour l'or. Il est déjà clair que l'ambiance sera chaude sur le gazon synthétique de Paris.

Une course cycliste pour l'or sur la piste ?

19h15 : La cycliste Lea Friedrich (24 ans) est calme et composée dans sa vie privée. Mais sur la piste, elle peut être une personne différente. Avec de bonnes performances en qualifications, ses chances d'atteindre la finale de l'épreuve de Keirin à 19h15 sont bonnes. Parviendra-t-elle à sprinter vers l'or ?

Mihambo peut-elle remporter son prochain or ?

20h00 : Juste avant le prime time, tous les regards seront tournés vers les compétitions d'athlétisme au Stade de France. Devant un public nombreux, la sauteuse en longueur Malaika Mihambo veut remporter sa deuxième médaille d'or olympique après 2021. During the qualification, Mihambo nous a fait

