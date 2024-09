Un jeu de "Friends" commémorant le 30e anniversaire de la série télévisée est en route pour Max.

"Friends Frenzy" va commencer sa production en octobre à l'activation "Friends Central" de New York, comme l'a annoncé un communiqué lundi.

Dans ce jeu télévisé en quatre parties, les fans pourront revivre leurs souvenirs préférés, de la course à travers l'appartement de Rachel et Monica jusqu'à la traversée éclair de l'appartement de Joey et Chandler et la dégustation d'une bière à Central Perk. Mais ce n'est pas tout, ils seront mis à l'épreuve avec des questions de culture générale, des casse-têtes et des jeux, garantissant même aux fans les plus passionnés de "Friends" de rester vigilants.

L'équipe la plus rapide à terminer le parcours de cette compétition intense sera couronnée "Supreme Friends Enthusiast".

Dan Sacks, Brigette Theriault, Dan Norris et Richard Burgio superviseront conjointement la production de ce jeu télévisé, produit par Warner Bros. Unscripted Television en collaboration avec Warner Horizon. (De manière similaire à CNN, Max appartient à Warner Bros. Discovery.)

"Friends" a été diffusé sur NBC de 1994 à 2004, mettant en valeur les talents de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, le regretté Matthew Perry (décédé en octobre 2023 à l'âge de 54 ans), Matt LeBlanc et David Schwimmer.

Cette série emblématique est restée l'une des productions télévisées les plus aimées et les plus regardées, ayant réussi à conquérir une base de fans mondiale à l'ère des plateformes de streaming.

