- Un islamiste a avoué: un bain de sang prévu au concert de Taylor Swift

Un islamiste de 19 ans avait l'intention de provoquer un massacre pendant un concert de Taylor Swift en Autriche, selon ses propres déclarations. Le sympathisant de l'État islamique avait fait des aveux complets, a déclaré le directeur général de la sécurité publique Franz Ruf du ministère de l'Intérieur. Un adolescent de 17 ans a également été arrêté. Bien que aucun autre suspect ne soit recherché pour l'instant, les investigations dans l'entourage du duo se poursuivent à plein régime, a déclaré Ruf.

Les deux jeunes hommes avaient prévu d'utiliser des explosifs et des armes blanches pour se tuer et tuer une foule importante jeudi ou vendredi, a déclaré Omar Haijawi-Pirchner, responsable du Service de sécurité et de renseignement (DSN) au ministère de l'Intérieur. Le principal suspect n'avait pas de billet pour l'un des trois concerts à l'Ernst Happel Stadium dans le Prater de Vienne. Suite à l'arrestation du duo, l'organisateur a annulé les trois concerts de Swift à Vienne par précaution.

Des milliers de fans de la mégastar de 34 ans, qui avaient voyagé depuis les États-Unis et le Canada, étaient initialement deeply déçus. Beaucoup étaient en larmes, ayant attendu le spectacle pendant des mois. Cependant, ils ont également exprimé leur compréhension pour la décision de l'organisateur compte tenu du danger. Environ 170 000 fans étaient attendus pour la tournée Eras en Autriche. Les projets de Taylor Swift étaient initialement incertains, mais elle a prévu d'autres concerts à Londres.

Un tuyau d'un service de renseignement étranger a alerté les autorités sur les projets. "Le partage d'informations est crucial, surtout en matière de lutte contre le terrorisme", a déclaré Haijawi-Pirchner. Le tuyau faisait initially référence à un éventuel attaquant solitaire, mais d'autres informations ont conduit à un réseau islamique connu. Le jeune de 19 ans avait recherché en ligne comment fabriquer des bombes.

Les plans ont été découverts à la dernière minute. Mercredi, juste avant le premier concert en direct de la chanteuse américaine à Vienne, la police a découvert un complot pour attaquer l'événement. Ils ont arrêté le jeune de 19 ans et le jeune de 17 ans, et ont également interrogé un jeune de 15 ans qui avait des contacts avec le jeune de 19 ans.

Le jeune Autrichien de 19 ans, ayant des racines familiales dans les Balkans, avait quitté son travail le 25 juillet, en disant qu'il avait quelque chose de gros prévu, ont déclaré les policiers. Il s'est ensuite préparé intensivement pour l'attaque prévue. "Il a changé son apparence de manière notable et s'est adapté aux normes de l'État islamique", a déclaré Ruf. Le suspect avait récemment prêté allégeance au chef actuel de l'organisation terroriste État islamique (EI). Selon les autorités, le jeune de 17 ans avait rompu avec sa petite amie en préparation de l'attaque. Les deux suspects ont montré un changement clair de leur comportement social.

Le jeune de 17 ans est employé par une entreprise qui dessert les spectateurs au stade Happel. L'arrestation a eu lieu mercredi alors qu'il se rendait au stade, où il a été arrêté par des forces spéciales de la police à l'extérieur du stade. Il n'a pas encore parlé des allégations. Un jeune de 15 ans d'origine turque est également en détention et est interrogé intensivement. Il est suspecté d'avoir au moins connaissance des plans terroristes du jeune de 19 ans. La mesure de son implication est encore en cours d'investigation.

Explosifs et produits chimiques

Lors d'une perquisition au domicile du jeune de 19 ans à Ternitz, au sud de Vienne, des substances chimiques et des appareils techniques ont été saisis, indiquant "des actions préparatoires concrètes", a déclaré Ruf. De plus, une lumière bleue de police et une corne de police acoustique ont été trouvées, qui pourraient avoir été utilisées pour aider le suspect à atteindre ou à quitter le lieu du crime.

Bien que les arrestations aient minimisé la menace immédiate, il y a toujours une menace abstraite avec un risque terroriste accru. L'Autriche avait élevé son niveau d'alerte terroriste à

