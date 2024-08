- Un islamiste a avoué: un bain de sang prévu au concert de Swift

Un jeune islamiste de 19 ans arrêté avait l'intention de provoquer un bain de sang lors d'un concert de Taylor Swift en Autriche. Il avait prévu d'agir avec des explosifs et des armes blanches autour du stade, et n'avait pas de billet pour l'un des trois concerts prévus cette semaine, ont rapporté les autorités de Vienne. Un tuyau d'une agence de renseignement étrangère a permis de découvrir ces plans.

Le jeune homme de 19 ans a confessé qu'il avait l'intention de "se tuer et une grande foule, soit aujourd'hui soit demain", a déclaré Omar Haijawi-Pirchner, directeur du Service de protection de l'État et d'information du ministère de l'Intérieur, jeudi. Il faisait partie d'un réseau islamiste connu de la police et avait cherché en ligne comment fabriquer des bombes.

Les plans ont été déjoués à la dernière minute

La police a découvert un complot pour attaquer l'événement seulement deux jours avant le premier concert en direct de la chanteuse américaine Taylor Swift à Vienne mercredi. Ils ont arrêté le jeune homme de 19 ans, ainsi qu'un autre de 17 ans, et ont interrogé un troisième âgé de 15 ans qui avait eu des contacts avec le jeune homme de 19 ans.

Le jeune homme avait quitté son emploi le 25 juillet, en disant qu'il avait "de grands projets" à venir, ont déclaré les policiers. Il s'était ensuite préparé intensivement pour l'attaque prévue. Le suspect avait récemment prêté allégeance au chef actuel de l'organisation terroriste de l'État islamique (EI).

Le premier des trois concerts de Swift était prévu pour ce soir à Vienne. Tous les trois concerts ont été annulés. La localisation de Taylor Swift est inconnue. Elle avait prévu d'autres concerts à Londres.

Explosifs et produits chimiques

Une perquisition de son domicile à Ternitz, au sud de Vienne, a révélé des substances chimiques et des appareils techniques qui indiquaient "des actions préparatoires concrètes", a déclaré Franz Ruf, directeur général de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur.

Bien que les arrestations aient minimisé la menace concrète, une menace abstraite avec un risque de terrorisme accru persiste. L'Autriche a élevé son niveau d'alerte terroriste au deuxième plus élevé, l'étape quatre, à la suite des attaques de l'organisation terroriste islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le ministre de l'Intérieur de l'Autriche, Gerhard Karner (ÖVP), a déclaré que l'intervention des forces de l'ordre avait empêché une tragédie. "La situation était sérieuse, et elle reste sérieuse", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Les grands concerts sont souvent une cible préférée des attaquants islamistes", a-t-il ajouté.

