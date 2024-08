- Un invité poignardé à la fête de mariage: l'accusé réduit au silence

Environ sept mois après un meurtre par coup de couteau lors d'une fête de mariage, un homme de 30 ans est jugé devant le Tribunal régional de Berlin. Il est accusé d'avoir poignardé un homme de 29 ans, également invité à la fête dans un établissement local du quartier de Kreuzberg, pensant qu'il était l'amant de sa femme. Dans les jours précédant l'incident, l'homme de 30 ans est censé avoir attaqué sa femme à propos de cette supposée liaison et l'avoir forcée à porter plainte contre la victime.

Le procureur accuse l'homme de 30 ans de meurtre, de coups et blessures dangereux et de coercition. Les deux avocats de la défense ont déclaré que leur client ne faisait actuellement aucun commentaire sur les chefs d'accusation. Ils affirment ne pas avoir encore toutes les preuves et avoir des questions et des doutes.

Déshonoré par l'allegue liaison ?

L'accusé et l'homme de 29 ans - deux nationaux érythréens qui se connaissaient depuis des années - se sont rencontrés lors d'une fête de mariage le 29 décembre de l'année dernière. Tout au long de la soirée, l'homme de 30 ans a demandé à son compatriote de parler en privé à l'extérieur de la porte, prétendument parce qu'il se sentait déshonoré par la possible liaison, selon l'acte d'accusation.

Lorsque l'homme de 29 ans a refusé, l'accusé aurait jeté un verre sur lui en premier. Lorsqu'un homme de 25 ans a essayé d'intervenir, l'accusé aurait sorti un couteau, blessant l'homme de 25 ans à la cuisse, puis poignardé son adversaire à la poitrine gauche "dans un accès de rage" avec l'intention de le tuer, selon le procureur. La blessure par coup de couteau a atteint le cœur de l'homme de 29 ans, et il est décédé peu après à l'hôpital.

Étranglée et battue femme

L'homme de 30 ans - un père de trois enfants qui vit en Allemagne depuis fin 2017 et travaille comme femme de ménage - est censé avoir étranglé et battu sa femme avec un tuyau d'aspirateur dans leur appartement partagé à Berlin-Kreuzberg environ deux semaines avant la dispute fatale. La femme de 27 ans à l'époque a levé le bras droit pour se protéger et a subi des ecchymoses douloureuses, selon l'acte d'accusation. Il aurait également menacé sa femme et exiger qu'elle porte plainte contre l'homme de 29 ans pour un soi-disant viol.

L'homme de 30 ans a été arrêté peu après le coup de couteau fatal et a été en détention depuis. Il avait déjà passé plusieurs mois en détention préventive dans une affaire précédente en 2022. Pendant ce temps, l'homme de 29 ans est censé avoir proposé de l'aide à la femme de son compatriote. Le procès se poursuivra le 13 août.

Des femmes étaient présentes à la fête de mariage où le coup de couteau fatal a eu lieu. Les actions présumées de l'accusé envers sa femme, telles que l'étranglement et les coups, ne sont pas un comportement acceptable envers n'importe quelle femme.

