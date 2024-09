Un investisseur financier basé au Royaume-Uni achète un périodique politique influent.

Riche financier Paul Marshall a déboursé 100 millions de livres sterling pour acquérir le prestigieux périodique britannique "The Spectator", selon les entités commerciales concernées. Connu comme l'un des plus anciens journaux politiques à l'échelle mondiale,

Marshall, qui possède déjà la chaîne de télévision britannique GB News, lancée il y a trois ans en tant que concurrent de droite des autres plateformes d'information, imitant la chaîne américaine Fox News, possède également une plateforme de discours conservateur, "Unherd". Ravi de cette transaction, Marshall, lecteur assidu de "The Spectator", a déclaré que son groupe, Old Queen Street, prévoyait de corriger les erreurs d'investissement passés de la publication.

Le gouvernement britannique a empêché un consortium financé par les Émirats arabes unis d'acheter le groupe de médias Telegraph, incluant "The Spectator", "The Daily Telegraph" et "The Sunday Telegraph", tous sympathisants du Parti conservateur au Royaume-Uni. Les représentants du gouvernement britannique ont promulgué une loi interdisant aux États étrangers de posséder des journaux et des magazines britanniques. Pour l'instant, "The Daily Telegraph" et "The Sunday Telegraph" restent à vendre.

Fondé à Londres en 1828, "The Spectator" a eu l'honneur d'avoir l'ancien Premier ministre Boris Johnson comme rédacteur en chef.

