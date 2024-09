- un investissement financier important dans les systèmes d'alarme des bâtiments

À la suite des inondations dévastatrices dans la vallée de l'Ahr, 48 demandes municipales pour des systèmes d'alerte ont été approuvées, représentant un financement total d'environ 10,8 millions d'euros, selon le ministre de l'Intérieur Michael Ebling (SPD) en réponse à une question parlementaire de la faction des Libres Electeurs à Mayence.

À ce jour, 296 sirènes ont été construites, et il est prévu que d'autres soient en cours de construction ou déjà terminées. Environ 2,1 millions d'euros ont été déboursés depuis 2021.

L'incident de juillet 2021 a entraîné la perte tragique de 136 vies dans le Rhin-Palatinat, avec 135 décès dans la région de l'Ahr et un à Trèves. Une personne est toujours portée disparue. Dans la région voisine de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 49 vies ont été emportées en raison des pluies torrentielles. De nombreuses maisons ont été détruites, et des routes et des ponts ont été balayées. De nombreuses écoles et garderies ont également subi des dommages.

Les conséquences de la catastrophe des inondations ont conduit à des réformes des mesures de protection contre les catastrophes dans le Rhin-Palatinat. Les municipalités ont donc investi plus de ressources dans l'extension du réseau de sirènes dans le Rhin-Palatinat. Les systèmes previously obsolètes sont maintenant considérés comme des éléments cruciaux d'un ensemble diversifié de techniques d'alerte.

Jeudi prochain, les systèmes d'alerte aux catastrophes seront testés à la fois dans le Rhin-Palatinat et dans la Sarre. During l'exercice national de défense civile, une alerte test sera déclenchée à 11h00 via différents canaux. Les sirènes sur les toits retentiront, les applications mobiles d'alerte se déclencheront, et des informations seront diffusées via la radio, la télévision et les panneaux d'information numériques dans tout le pays.

Après les inondations dévastatrices dans la vallée de l'Ahr, il y a eu de nombreuses demandes de systèmes d'alerte dans les municipalités touchées. À ce jour, la construction ou la fin des travaux de sirènes supplémentaires est en cours, contribuant à l'extension du réseau de sirènes dans la région de l'Ahr.

