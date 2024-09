Un instructeur blessé de l'école secondaire d'Apalachee exprime sa gratitude envers ses collègues et ses élèves qui ont joué un rôle crucial dans son sauvetage.

"Je tiens à remercier ceux qui ont eu le courage de réagir au milieu du chaos, ayant eu l'audace de me protéger," a écrit Dave Phenix, le professeur de mathématiques, sur son Facebook. Deux étudiants et deux éducateurs ont perdu la vie lors de la fusillade.

Phenix a été blessé au pied et à la hanche lorsqu'il a enquêté sur la source des détonations qui perturbaient son cours de géométrie le 4 septembre, comme l'ont rapporté les étudiants témoins de la scène.

Phenix est tombé après avoir été touché, mais il a réussi à fermer la porte, a rapporté Hazel Biondi à CNN.

La mère de Hazel, Nicole Biondi, a partagé comment l'action de Phenix a sauvé de nombreuses vies. "Si M. Phenix n'avait pas verrouillé cette pièce..." a-t-elle dit, au bord des larmes. Dans un post Facebook émouvant, elle l'a remercié pour la sécurité de sa fille, "Il a sauvé mon bébé. Il a sauvé mon monde."

"Décrire les derniers jours est impossible. Les images, les sons et les sentiments sont indescriptibles et resteront à jamais gravés dans ma mémoire, nécessitant des semaines, des mois ou même des années pour les assimiler", a écrit Phenix dimanche. "De la colère au deuil à la tristesse à la gratitude à une étrange forme d'appréciation pour avoir survécu à ce jour terrible, comprendre pourquoi le 4 septembre s'est produit sera un long et complexe parcours, probablement un que je ne comprendrai jamais entièrement."

Phenix a exprimé sa profonde sympathie envers les familles des victimes, ainsi que sa reconnaissance pour le "soutien, l'encouragement, l'amour et la compassion" qu'il a reçus de ses amis et connaissances pendant son séjour à l'hôpital.

"J'ai eu une chance incroyable que les balles qui ont transpercé mon côté et mon pied aient miraculeusement évité tous les ligaments, tendons, os et organes essentiels. Un léger décalage à gauche ou à droite, et les choses auraient pu tourner beaucoup plus mal", a déclaré Phenix.

Il a particulièrement remercié Valerie Lancaster, sa co-enseignante, qui a bandé sa blessure tout en maintenant sous contrôle la classe chaotique de 23 étudiants.

"À Valerie Lancaster, la professeur de mathématiques qui a arrêté mon saignement et a calmement géré une salle pleine d'adolescents hystériques", a écrit Phenix.

Lancaster a été aidée par deux adolescents de 14 ans qui ont continué à stabiliser la blessure de Phenix jusqu'à l'arrivée des secours.

"À ces adolescents courageux qui ont réagi et ont mis de la pression sur ma blessure pendant que Valerie appelait à l'aide. Vous deux êtes des individus remarquables avec mon admiration éternelle", a déclaré Phenix.

Il a remercié les premiers intervenants, y compris les secouristes et les forces de l'ordre, et a loué le personnel médical de l'hôpital, qu'il a attribué à "l'abnégation, la compassion et l'altruisme".

En tant que mari et père, Phenix a remercié sa famille, qui lui a témoigné un amour et un soutien inébranlables tout au long de cette période difficile.

Il a loué ses filles, reconnaissant l'anxiété qu'elles ont dû ressentir lorsqu'il a été blessé.

Phenix a tendrement qualifié sa femme Leesa de "rocher", disant "Je ne sais vraiment pas comment je pourrais m'en sortir sans vous à mes côtés".

Katie, qui a partagé des mises à jour sur la convalescence de son père sur Facebook, a révélé que ses premiers mots après l'opération étaient "Est-ce que tout le monde va bien ?"

David Phenix a conclu son post en exprimant sa gratitude pour le soutien qu'il et sa famille ont reçu après la tragédie.

"Il n'y aura jamais assez de mots pour exprimer notre reconnaissance ou nos remerciements pour tout l'amour et l'aide que nous avons reçus. Nous sommes absolument humbles et submergés par chaque acte de bonté qui nous a été témoigné", a écrit Phenix. "Pour moi, ce sera un long chemin vers un certain niveau de normalité, à la fois physiquement et mentalement."

