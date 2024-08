- Un influenceur sur les réseaux sociaux provoque la situation difficile des concombres islandais

En résumé, la recette n'est pas complexe : il s'agit simplement de concombres, d'huile de sésame, d'ail, de vinaigre de riz et d'huile pimentée. Cependant, "Cucumber Guy", un influenceur populaire sur TikTok avec 5,9 millions d'abonnés, a semble-t-il suscité un véritable engouement en Islande, selon un article du BBC. Logan Moffitt, un Canadien connu sous le nom de "Cucumber Guy", a apparemment transformé la région nord-atlantique de l'Islande en un problème de concombres, après avoir mis en place une tendance sur les réseaux sociaux.

L'engouement pour les concombres a été si intense que les agriculteurs du pays ont eu du mal à répondre à la demande croissante, selon la coopérative islandaise Sólúfeðlag garðyrkjumanna (SFG) rapporté par le BBC News. Kristín Linda Sveinsdóttir, porte-parole de la SFG, a déclaré que les agriculteurs islandais étaient surpris par la demande.

La folie des concombres en Islande

Vignir Þór Birgisson, responsable des achats de la chaîne de supermarchés Hagkaup, a reconnu que les ventes de certains ingrédients de la recette ont doublé. Cependant, il attribue le manque de concombres islandais à plus qu'une simple mode TikTok, selon le BBC; c'est un phénomène saisonnier.

Sveinsdóttir évoque également d'autres facteurs contributifs : certains agriculteurs sont actuellement en train de changer les plants de concombres. La fin des vacances d'été et la rentrée scolaire ont également mis une pression supplémentaire sur l'offre. "Tout se passe en même temps", a déclaré Sveinsdóttir au BBC. La tendance des réseaux sociaux est l'un des facteurs les plus influents. "C'est la première fois que nous rencontrons quelque chose comme ça." Si la tendance avait surgi plus tôt dans l'été, il n'y aurait pas eu de pénurie de concombres. Mais les tendances TikTok ont une durée de vie limitée. Par conséquent, la porte-parole de la SFG prévoit que l'offre de concombres redeviendra normale "dans environ une semaine".

La chaîne de supermarchés Hagkaup a vu les ventes de certains ingrédients de la recette doubler en raison de la folie des concombres. Malgré l'influence de la tendance TikTok, Kristín Linda Sveinsdóttir, porte-parole de la SFG, pense que le phénomène saisonnier et la rentrée scolaire sont également des facteurs contribuant à la pénurie de concombres, et elle s'attend à ce que l'offre de concombres revienne à la normale dans une semaine.

