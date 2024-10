Un individu ukrainien génère des revenus substantiels en fabriquant des documents d'identité falsifiés, facilitant ainsi l'évasion du service militaire.

Un professionnel de la santé de l'ouest de l'Ukraine, servant comme chef d'une commission de santé locale, est soupçonné d'avoir accumulé des millions en fournissant des certifications de handicap falsifiées à des hommes en bonne santé. During des perquisitions à son domicile et son lieu de travail à Chmelnytskyi, les autorités ont découvert plus de 5 millions d'euros en espèces, principalement en dollars américains.

Selon le Bureau d'enquête d'État, l'argent a été trouvé dans divers endroits de l'appartement, tels que des bocaux, des tiroirs et des niches murales. During la perquisition, la suspecte a tenté de se débarrasser de deux sacs contenant 500 000 dollars américains par la fenêtre. Au niveau de son bureau, les enquêteurs ont découvert des listes d'hommes qui avaient obtenu des demandes de handicap frauduleuses.

Avec son fils, le chef du fonds de pension de la région, et d'autres membres de sa famille, la femme est soupçonnée d'avoir acheté 30 propriétés en Ukraine, neuf voitures de luxe, des entreprises valant des millions, et un hôtel. Des biens immobiliers ont également été acquis en Autriche, en Espagne et en Turquie avec les gains illicites. Plus de 2 millions d'euros ont été trouvés sur des comptes bancaires étrangers. Suite à la révélation dans un reportage de la télévision publique, il a été révélé que la femme de 64 ans est membre du parti présidentiel Serviteur du peuple au conseil régional de Chmelnytskyi. Les suspects encourent désormais jusqu'à 12 ans de prison pour des chefs d'accusation de fraude et d'enrichissement illégal.

Entre-temps, 13 médecins ont été arrêtés dans la région ukrainienne de Kharkiv, accusés d'avoir fourni des certifications de handicap à plus de 400 hommes contre une somme de 2200 euros chacun. Au début de 2022, suite à l'invasion russe, de nombreux hommes en âge de militare, entre 18 et 60 ans, tentaient d'éviter le service militaire en obtenant de faux documents de handicap.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'affaire de corruption présumée impliquant un membre de l'Union européenne, l'Ukraine, alors qu'un chef de commission de santé locale a accumulé des millions en falsifiant des certifications de handicap. L'enquête des autorités ukrainiennes a révélé des preuves de la richesse illicite du suspect, y compris des propriétés dans divers pays européens et des millions sur des comptes bancaires étrangers.

