- Un individu trouvé dans un cimetière de Brême souffre d'une blessure à la poitrine par une flèche.

Dans un cimetière situé à Brême, un homme de 42 ans a été blessé par une flèche de carabine le jeudi. Selon la police, la blessure se trouvait dans le dos et ils ont été informés de l'incident. La victime a déclaré qu'une femme avait tiré la flèche et qu'un homme l'avait frappé avec un marteau. Il a ensuite été transporté à l'hôpital. Les forces de l'ordre ont récupéré la flèche de la carabine au cimetière et ont interrogé les témoins potentiels.

Une chasse à l'homme rapide a abouti à l'arrestation d'une femme de 42 ans et de son conjoint de 50 ans à Achim, près de Brême. Le couple était prévu pour comparaître devant un juge le lendemain. Les premières enquêtes suggèrent que les trois individus se connaissaient.

La brigade criminelle et le parquet de Brême ont lancé une enquête pour tentative de meurtre et recherchent des témoins supplémentaires.

L'incident dans le cimetière de Brême semble être lié à un crime, car il implique une blessure par flèche, une attaque à coups de marteau et des suspects potentiels. La chasse à l'homme a conduit à l'arrestation d'une femme de 42 ans et de son partenaire de 50 ans, qui pourraient être liés à l'incident.

